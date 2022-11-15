拜登：習近平短期不會進犯台灣　美中沒必要展開新冷戰

▲拜登見過習近平後，認為中國沒有立即進犯台灣的意圖，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平14日在二十國集團（G20）峰會前，就台灣與北韓議題進行了長達3小時的面對面會晤，試圖防止緊張的美中關係演變成新冷戰。拜登事後在記者會上表示，他不認為中國有立即進犯台灣的意圖，而美中兩國沒必要展開新的冷戰局面。

據路透社報導，美中在人權、烏俄戰爭等議題上的分歧不斷，而台灣議題更是加劇了兩國之間的緊張關係。拜登自當選美國總統後，14日終於在印尼與習近平舉行了首個面對面會晤，雙方就敏感的台灣議題進行討論。

拜登在會中表示，美國的「一中原則」立場不變，但維持台海和平穩定符合全球利益，美方反對中國片面改變現狀，以及對台與日俱增的脅迫性與侵略性舉動。習近平則指出，台灣是中國核心利益的核心，也是美中關係第一條不可逾越的紅線，中國致力於維持台海和平，希望美國恪守「一中政策」與美中3個聯合公報。

雙方結束會議後，拜登告訴記者，儘管中國對台海的威懾言論與軍事行動不斷升級，但他並不認為中國短期內有入侵台灣的企圖，同時也希望兩岸問題能以和平手段解決。此外，拜登也補充，雖然美中兩國競爭激烈，但美方無意與中國發生衝突，因此「我相信美中沒有必要展開新冷戰」。

美中雙方都同意兩國未來仍需保持聯繫，並就經濟政策、經貿等問題展開經常性對話，拜習2人也同意派遣各自的外交官與內閣官員會面，以解決緊迫問題。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預計將於2023年初造訪中國，被視為是拜習會後美中緊張關係緩和的跡象。