「拜習會」探求雙方優先順序？　王定宇分析：要習近平勿誤踩紅線

記者詹宜庭／台北報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平14日進行雙邊會談，民進黨立委王定宇15日表示，這是個踩、探底線的會談，拜登在3小時中很清楚地表達美國的優先順序，包含台灣和平穩定，不容許中國片面以武力改變台海現狀，香港、新疆、西藏人權問題，還有中國不遵守國際規範與國際貿易規則等。王定宇強調，這場會面，是拜登要讓習近平清楚，「不要誤踩紅線。」

針對「拜習會」，王定宇表示，這場會議目的是要探求，對於「稱帝連任」的習近平來說，中國優先順序到底是什麼？他會選擇在哪裡跟世界衝突？而這3小時會談當中，拜登很清楚地表達美國的優先順序，首先是台灣和平與穩定，威脅台灣就是威脅全球的經濟與和平，不容許中國片面以武力改變台海現狀。

王定宇補充，會議中拜登也提及香港、新疆、西藏人權問題，以及中國不遵守國際規範與國際貿易規則，違反相關規定等。他認為，拜登剛好點出了中國之所以成為國際麻煩製造者，或成為國際上最大的不穩定危險因子的原因，就是「威脅台海與周邊國家，迫害人權，不遵守國際商業與國際貿易規範。」

王定宇說，拜登把這些問題提出來後，中國當然也會老調重彈，但這場會面的重點，主要是拜登想讓習近平清楚地知道，中國在哪些點會與世界為敵，在哪些點中國可以當成競爭對手，呼籲習近平「不要誤踩紅線。」

「這次拜習會美國可是做足了功課。」王定宇指出，美國因為害怕中國老是片面扭曲，所以在會談前約半個禮拜，將拜習會的具體內容向台灣匯報，以免中國片斷扭曲地捏造不實內容，造成盟友之間嫌隙。王定宇說明，拜登不僅和習近平會談時表達清楚態度，在會談之前的東南亞國協（ASEAN）會議上也清楚建構戰略同盟關係，可見此次拜習會對台灣、印太地區的和平穩定，有相當的影響。