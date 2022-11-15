桃園花彩節搶先看！7米高太空梭、絢麗光雕秀「5大必衝理由」11／12開幕就GO

▲2022桃園花彩節11/12登場！目前已有爭相鬥豔的花況，吸引人拿起手機相機狂拍！（圖／桃園市政府新聞處提供，下同）

生活中心／綜合報導

趁著11月天氣仍溫和，平假日若有空閒不妨到桃園一遊。秋末冬初農地休耕，桃園各大農場也準備爭奇鬥艷，每年秋季都有大批花仙子們聚集的賞花盛事「桃園花彩節」帶著壯麗花田回歸！

2022桃園花彩節11/12（六）～11/20（日）在大溪月眉休閒農業區登場，運用花卉大玩創意的同時，桃園市政府導入「地方創生」概念，在休耕期間的農地上，種植超大面積的花海美景，輔導在地休閒農業區轉型，又能促進觀光經濟再生！遊客沿著好走的路線、看著嬌豔欲滴的鮮花，甚至和文創裝置、藝術彩繪拍照打卡，不僅一秒療癒平日疲憊的身心靈，也是適合親子一起體驗純樸農事的休閒場域，不同年齡層的遊客都能玩得超盡興！

此次活動主題「花宇奇航」以宇宙、太空等意象為發想，結合嬌豔可愛的波斯菊，在主展區規劃了3.3公頃花田圖騰；副展區則有農民花田競賽圖騰，無論是用空拍機取景，或是在附近由高處往下俯瞰，百花盛放的美景都令人目不暇給。展區除了圖騰花海，也搭配主題設置13種裝置藝術，包括代表地球的湛藍色「海藍之星」、簡約縷空的「緣之屋」，還可以在花海中找一找動作逗趣的「太空小隊」！不管是想大拍繽紛可愛的網美照，或是牽著另一半來場浪漫約會，亦或者單純想帶著長輩小孩走逛一日遊，都非常適合。

▲▼活潑的花田設計加上創意十足的裝置藝術，增添拍照打卡的可看性！

除了花田圖騰與裝置藝術，《東森新媒體ETtoday》另外再整理出「5大必衝理由」，只要對其中一個理由動心，就別錯過今年的「桃園花彩節」。

必衝理由1／7米高主題裝置藝術「桃園夢想號」太空梭

心底有個「航向宇宙、浩瀚無垠」的夢想嗎？不如就讓「桃園花彩節」幫忙圓夢！最能代表今年「花宇奇航」主題的裝置藝術——桃園夢想號太空梭，就佇立在廣袤的園區中，一眼望去馬上抓住眼球，當然要和它來張合影，讓玩樂的心跟著一同起飛！

必衝理由2／夜間光雕秀

誰說花海只能趁白天走逛，夜幕低垂後的「桃園花彩節」一樣好玩！展期每晚（17:40、18:00、18:20、18:40）在主展區將會有每場5分鐘的「花宇奇航秀」，原本就燦爛的花田與裝置藝術，在光束投影的互動下，將變得更加動感絢麗，酷炫的光雕設計也超呼應奇幻航行的主題！

▲酷炫的光雕秀設計，與今年奇幻航行的主題相互呼應！

必衝理由3／街頭藝人演出

平日衝「桃園花彩節」不用人擠人，賞花更愜意，更有加碼的「街頭藝人演出」可以期待！展期的平日（11/14～11/18）下午走在主展區中，不時就能遇見輪番上陣的在地街頭藝人，帶來音樂或特技類的專業演出，而且一天總共有兩場次，要帶給遊客驚喜不斷、放聲大笑的難忘花彩節！

必衝理由4／市民卡紅利桃子大贈點

為滿足遊客想要有玩又有買的心，2022桃園花彩節貼心規劃「小農市集」，只要在活動期間，把遊玩花彩節的美照，PO到「大溪月眉休閒農業發展協會」或「桃園市大溪區公所」的臉書並打卡按讚，再上「桃園市民卡紅利桃子」官網註冊會員，就可到活動服務台兌換點數50點紅利桃子點數，1點等同於現金1元，馬上就能在小農市集攤位消費折抵！20萬點紅利點，從11/12上午09:00就會開始發放，送完為止，想兌換的市民朋友可別錯過囉。

必衝亮點5／多場主題活動等你來

為了增添今年花彩節的可看性，主展區不時還會有主題活動登場，包括在地社區組成的在地藝文樂團、結合酷炫LED的光舞表演，甚至還有熱血青春的舞團與Live Band演出。

桃市府近年積極輔導在地農村轉型休閒農業，除了繼續種植農作物，也結合在地特色推出農事體驗，2022桃園花彩節除了漂亮的圖騰花海可以遊賞，遊客中心旁的溫室廊道亦展售在地小農特產，並結合周邊農場推出「水苔球」、「蘭花組盆」、「金銀花手工餅乾」等手作體驗活動，欣賞完百花盛開的絢爛景色，不妨順遊李騰芳古宅、月眉落羽松、大溪老街，留下難忘假期回憶吧！

2022桃園花彩節

展期：2022/11/12（六）～11/20（日）

地點：大溪月眉休閒農業區

官網：https://2022tff.com.tw

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