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2022桃園花彩節12日起大溪繽紛登場　7公尺太空梭登陸花海中

▲2022桃園花彩節12日起大溪繽紛登場

▲2022桃園花彩節大溪繽紛登場，以「花宇奇航」為主題。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園花彩節本週六(12)日起迄20日，於大溪區月眉休閒農業區展開，為期9天。今年以「花宇奇航」的奇幻氛圍，大面積的圖騰彩繪花田打造繽紛的花之宇宙、星球，主展區3.3公頃花田圖騰，並結合副展區農民花田競賽圖騰，總計約7公頃，搭配花田步道讓民眾可以一起漫遊大溪。

▲2022桃園花彩節12日起大溪繽紛登場

▲副市長高安邦宣告活動12日正式起跑。（圖／農業局提供）

另外展區搭配主題共設置13種裝置藝術，包含一座7米高的「桃園夢想號」太空梭，民眾在夜間欣賞絢麗奪目的夜間光雕「花宇奇航秀」，讓遊客踏上時空光廊，搭乘「桃園夢想號」航向星空，漫遊神秘的花之宇宙，體驗奇幻的花田氛圍！

▲2022桃園花彩節12日起大溪繽紛登場

▲高7米的太空梭登陸在花海中。（圖／農業局提供）

副市長高安邦9日於大溪花彩節啟動會中表示，透過「桃園花彩節」活化冬季休耕田，不僅能保持農地肥沃與地力，更希望藉由花海景觀吸引遊客前往欣賞，活化農村再造。近年來桃園積極輔導在地農村轉型為休閒農業區，除能繼續提供一級農作物之外，更能藉由推動特色體驗、旅遊服務等，讓經濟面向更加多元化。提供周邊農事體驗，讓遊客賞花之餘，還能安排到周邊地區來趟深度旅遊。

▲2022桃園花彩節12日起大溪繽紛登場

▲大面積花海營造浪漫感覺。（圖／農業局提供）

市府邱俊銘副秘書長表示，大溪月眉休閒農業發展協會利用遊客中心旁的溫室廊道，種植各類的瓜果及攀藤花卉來做綠色廊道的立體空間布展，並規劃廊道市集由在地小農展售在地農特產，結合周邊農場推出特色農事體驗，以田間餐桌為主題規劃「花間饗宴」小旅行活動，讓民眾能深入在地、玩在地！

▲2022桃園花彩節12日起大溪繽紛登場

活動期間至「大溪月眉休閒農業發展協會」或「大溪區公所」臉書拍照打卡按讚，並於「桃園市民卡紅利桃子」官網完成會員註冊，即可於活動服務台兌換點數50點，在現場小農市集攤位消費折抵。

▲2022桃園花彩節12日起大溪繽紛登場

農業局郭承泉局長表示，今年特別規劃「就愛花彩節」活動，拿起手機拍下指定畫面上傳至「桃園花彩節」臉書粉絲專頁，便有機會抽好禮！將個人美拍作品上傳IG並標註 #2022桃園花彩節好好拍，還能參與「Instagram美照大賽」成為美拍達人、贏得獎金！

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