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曾聖光告別式　烏國議員：台灣有難烏克蘭人馳援

▲▼利沃夫市（Lviv）市長Andriy Sadovyi向曾聖光的家屬致意，我國駐波蘭代表陳龍錦大使在陪全程陪同。。（圖／取自Facebook／外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan） ）

▲利沃夫市（Lviv）市長Andriy Sadovyi向曾聖光的家屬致意，我國駐波蘭代表陳龍錦大使在陪全程陪同。（圖／取自Facebook／外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan） ，下同） 

文／中央社

曾聖光戰死烏克蘭，烏克蘭軍方今天舉辦告別式，現場中華民國國旗飄揚。烏國國會議員向遺族表示哀悼，並表示他的死不會白費，未來台灣需要支持時，烏克蘭人同樣會前來馳援，就像曾聖光在烏克蘭需要時貢獻己力。

▲▼利沃夫市（Lviv）市長Andriy Sadovyi向曾聖光的家屬致意，我國駐波蘭代表陳龍錦大使在陪全程陪同。。（圖／取自Facebook／外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan） ）

阿美族青年曾聖光加入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊獨立步槍營，2日於烏東戰略重鎮利曼（Lyman）執行戰鬥任務時受傷，失血過多喪生，成為第一位赴烏克蘭參戰陣亡的台灣人。

烏克蘭喀爾巴阡山武裝部隊今天在當地時間下午2時於西部大城利維夫（Lviv）聖彼得與保羅教堂為曾聖光舉行告別式，曾聖光的母親、姊姊及妻子出席。現場民眾塔拉斯（Taras）接受中央社訪問時指出，場面哀戚，約百人出席。

▲▼利沃夫市（Lviv）市長Andriy Sadovyi向曾聖光的家屬致意，我國駐波蘭代表陳龍錦大使在陪全程陪同。。（圖／取自Facebook／外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan） ）

曾聖光戰死烏東前線，人赴美國演說的烏克蘭民意黨（Holos）國會議員索夫桑（Inna Sovsun）表示，聽到烏克蘭兵的死訊，總令人難受。曾聖光出於個人選擇，成為一名烏克蘭軍人，這也讓他成了最好的烏克蘭軍人之一。

她說，曾聖光對自由有著使命感。他曾為保衛祖國免受中國侵略，而志願入伍報效國家；然後又為了保衛與台灣一樣面臨威脅的另一個國家，投入烏克蘭軍旅，展現對工作及理想的奉獻，「我們不會忘記他的勇氣及犧牲」。

索夫桑向曾聖光的妻子及家屬表達哀悼之意，並表示他的死不會白費，因為烏克蘭終將會迎來勝利。

▲▼利沃夫市（Lviv）市長Andriy Sadovyi向曾聖光的家屬致意，我國駐波蘭代表陳龍錦大使在陪全程陪同。。（圖／取自Facebook／外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan） ）

另外，索夫桑認為未來當台灣需要支持時，烏克蘭人同樣會前來馳援，就像曾聖光在烏克蘭需要時貢獻一己之力。烏克蘭將永遠銘記那些為烏克蘭的生存、為數百萬人生命與未來，以及為民主和自由價值奉獻生命的人。

「到地球的另一端為民主而戰是英勇之舉。為烏克蘭而戰是因為相信如果烏克蘭戰敗，下一個就是台灣」。10月才訪台的烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）如此說，並向「烏克蘭之友」曾聖光致敬，表示將銘記他的犧牲。

▲▼利沃夫市（Lviv）市長Andriy Sadovyi向曾聖光的家屬致意，我國駐波蘭代表陳龍錦大使在陪全程陪同。。（圖／取自Facebook／外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan） ）

喀爾巴阡山武裝部隊新聞官納柯內奇那（Vasylyna Nakonechna）昨天對中央社表示，曾聖光的遺體將運回台灣安葬。

台灣外交部晚間透過臉書表示，烏克蘭軍方在烏國西部利維夫市為曾聖光舉辦告別式，烏國民眾數百人夾道向他致敬。外交部駐處人員以及駐波蘭代表陳龍錦全程陪同家屬前往烏克蘭參加追思儀式，並向曾聖光家屬致上最深的哀悼與敬意。

外交部指出，願英雄魂歸故土。外交部將協助家屬完成後續所有手續，陪伴家屬走過最艱困的時刻，祈禱曾聖光的英靈早日返國安息。

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