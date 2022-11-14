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4煞闖台南某大學討債！男大生欠20萬先報警　慘遭K頭噴血打斷腿

▲台南市1家大學發生棒隊侵入校園暴力討債，4名涉案人圍毆黃姓大學生受傷送醫，幸無生命險，警方將依法究辦。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市1家大學發生棒隊侵入校園暴力討債，4名涉案人圍毆黃姓大學生受傷送醫，幸無生命險，警方將依法究辦。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南一間大學14日上午發生校園暴力討債，黃姓男大生疑欠人20多萬元避不出面，遭4人持球棒侵入校園找對方談判，在該校體育館發生衝突，男大生被對方痛毆，造成頭部受傷、小腿骨折，經送醫幸無大礙，轄區分局警方據報火速場，將4嫌逮捕，被害人已完成包紮治療及驗傷程序，將提告由警方依法嚴辦。

台南市警方14日上午8時40分許據報，台南一間私立大學體育館發生鬥毆事件，1名學生遭校外人士持球棒毆傷，現場有數名教官處理，請警方派員查處，警方據報馬上出動快打警力前往，消防局亦出動消防及救護人車前往救援。警方火速到場查獲4名涉案人，救護人員馬上為該名被毆傷黃姓男大生檢傷，黃男意識清醒，頭部有約3公分撕裂傷，右小腿脛骨疑似骨折，由教官陪以救護車送往安南醫院檢查包紮，幸無生命危險。

▲台南市1家大學發生棒隊侵入校園暴力討債，4名涉案人圍毆黃姓大學生受傷送醫，幸無生命險，警方將依法究辦。（圖／民眾提供，下同）

校方說明指出，11月10日晚上約8時20分許，有2位校外人士到軍訓室協尋受害黃姓學生，值班教官稱黃生聯繫不上，歹徒隨即到進修部盼能聯絡到黃生，但進修部為保護學生，亦稱無法聯絡到黃生。2人又到學校住服組自稱黃生母親要轉交金錢給黃生，但住服組教官感覺情況有異，未提供黃生宿資料，歹徒隨即到籃、排球場徘徊，值班教官到現場了解，因歹徒違規在校園吸菸，遭教官糾正後離校。12日歹徒2人約上午8時30分在宿舍找黃生談判，黃生報警，警方到場帶黃生到所製作筆錄，歹徒才離開，當日學校亦完成向教育部校安中心通報。

▲台南市1家大學發生棒隊侵入校園暴力討債，4名涉案人圍毆黃姓大學生受傷送醫，幸無生命險，警方將依法究辦。（圖／民眾提供，下同）

14日上午8時30分左右，接獲同學通報體育館內休閒系辦公室發暴力鬥毆事件，軍訓室教官立刻通知值班教官前往了解情況，林姓教官等3人一同前往了解並協助，校警也向警方通報及向學務長和秘書室通報，約上午9時救護車進入學校，林教官陪同被毆傷黃生至安南醫院就醫，警方支援警力也同時進入學校，將一干嫌疑人等帶回偵辦。黃生經安南醫院完成救治，目前無生命危險，已完成包紮及驗傷程序，前往派出所製作筆錄提告中。

警方將動手4名涉案人帶回偵訊，初步了解涉案人和黃姓男大生疑有20多萬元債務糾紛，雙方12日在宿舍談判，結果黃男不僅不還錢還報警，令債主十分不滿氣憤，才糾眾來討債尋仇。

▲宋姓犯嫌等4人依刑法聚眾毆、傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦，並向檢察官建請責付。 （圖／記者林悅翻攝）

▲宋姓犯嫌等4人依刑法聚眾毆、傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦，並向檢察官建請責付。 （圖／記者林悅翻攝）

轄區分局指出，接獲校方報案有外面人士進入校園與學生發生鬥毆案，立即派員趕赴現場，經教官引導後立即進入校園内將宋姓犯嫌等4人逮捕，全案依刑法聚眾毆、傷害罪將宋嫌等4人移送台南地檢署偵辦，並向檢察官建請責付。善化警分局表示，治安無假期，切勿隨意因細故而引發恐嚇鬥毆糾紛，如有發生聚眾滋擾絕對從嚴究辦，絕不寬貸民眾若發現周遭有可疑群聚現象，請立即撥打110報案專線或與轄區派出所聯繁，分局會立即派員查處。

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