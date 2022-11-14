台南某里長3百多萬新車遭刮　嫌犯隔天還到服務處咆哮

▲台南市南區南都里現任陳姓里長甫買4個多月價值3百多萬的選舉車，疑遭對手的柯姓支持者惡意毀損，陳姓里長憤而向警方報案提告毀損。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰進入倒數關鍵時刻數，台南市卻傳出一起疑為選舉暴力事件，南區南都里現任陳姓里長甫買4個多月價值3百多萬的選舉車，13日疑遭對手的柯姓支持者惡意毀損，陳姓里長憤而向警方報案提告毀損，惟柯男隔天還跑去陳姓里長服務處大聲咆哮，全案由市警六分局調查偵辦中。

陳姓里長表示，11月13日上午8時30分出門，準備開始跑選務行程，赫然發現甫買4個多月價值3百多萬的選舉車，兩側車身遭毀損，他趕緊調閱服務處監視器，發現是住在附近的1位柯姓男子所為，陳姓里長憤而檢具監視器報案提告毀損。

陳姓里長對價值3百多萬的新車遭毀損非常心疼，更譴責這種惡質的選舉文化，陳姓里長拿出對手高姓候選人的競選總部成立大會邀請卡，指柯男就是高姓候選人的顧問之一。

競選連任的陳姓里長說，「選舉應理性、和平，沒必要用這種激烈的手段，更不要用抹黑、造謠的惡劣方式，民主法治國家不容許選舉暴力行為」；陳姓里長表示，柯男隔天竟到服務處大小聲，這已經造成我家人安全上的疑慮，許多里民也相當擔憂這種不理性的激烈行為。

警方表示，柯男是高姓候選人的支持者，他供稱今年8月在拜票時遇到陳姓里長，陳姓里長嗆他，因而心懷怨恨，11月13日上午看到陳姓里長的車子，一氣之下才持鑰匙毀損陳姓里長的新車。

高姓候選人坦承先前的確有邀請柯男擔任顧問，後來柯男表示自己沒打疫苗，加上身體有些問題，因此婉拒；高姓候選人說，柯男離開其競選團隊已經很久了，這些事不要牽扯到他這裡來。

陳姓里長表示，他與立委林俊憲是多年好友，從他第一次參選就相挺至今，當林俊憲獲悉此事，當天就特地前往服務處關切，同聲譴責選舉暴力；而與陳姓里長及其團隊合影時，林俊憲指出，對有媒體報導他支持高姓候選人一事，他覺得相當莫名，他從未支持、也不會支持高姓候選人，不知為何報導要這麼寫。

一路相挺陳姓里長的市議員林美燕，在案發後立刻趕往陳姓里長服務處關心，林美燕指出，選舉是透過神聖的選票選賢與能，選出一位用心為人民做事的人，民主國家的每一位候選人，必須用合法、理性的方式將自身優點凸顯出來。

林美燕指出，最不能接受的是暴力行為介入選舉，選舉暴力是對民主選舉過程中最負面的影響，也會造成社會的負擔，更和選賢與能的精神相違背；林美燕呼籲，選舉要和諧，候選人務必約束團隊及支持者，切勿做出違法、不理性的行為。