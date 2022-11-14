民進黨喊「疼惜鄭文燦、票投鄭運鵬」　前藍委痛批：把選民當弱智

▲民進黨新竹市長候選人鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選在即，桃園市長選戰也打得火熱，民進黨近期更是狂打「疼惜鄭文燦，票投鄭運鵬」的口號，對此，國民黨前立委、敏盛醫療體系創辦人楊敏盛在臉書以「慎選接班人」為題發文，批評綠營候選人的優點、強項和政見，乏善可陳，只能靠母雞的面子爭取支持，直言「把選民當弱智」。

楊敏盛指出，距選舉日僅餘兩個禮拜，選情似乎仍陷膠著，目前四位候選人中，國民黨候選人張善政的人品、學歷、經歷、眼界胸懷，各方面條件都是上上之選，雖因提名過程粗糙，初期引起爭議，唯經時間考驗，內部矛盾皆已一一化解，與市議員參選人分進合擊的效果已經有明顯的效果。

同時，楊敏盛認為，反觀執政黨首次推出的人選中箭落馬，臨時徵召鄭運鵬立委以備胎的身份參選，靠著鄭文燦市長的百般呵護和小英總統三不五時的下鄉輔選，強力推銷，在電視上也出現「如果你肯定鄭文燦，請把票投給鄭運鵬」的廣告，令他不禁搖頭質疑，候選人的優點、強項和政見，乏善可陳，只能靠母雞的面子爭取支持，是什麼邏輯？簡直把選民當弱智。

楊敏盛強調，桃園市在八年前升格為直轄市，並選出鄭文燦先生為首任市長。八年過去，鄭市長的政績如何？市民自有公斷，未來的四年、八年誰來接棒？應該是230萬市民萬目所矚，絕不能因為鄭文燦市長與小英總統的情面，失去了理智的判斷和智慧的抉擇。