「4星座」桃花旺翻！年底脫單、結婚不是夢　情路順暢到明年

▲2022年底前「桃花朵朵開」4星座，有機會解除單身魔咒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

2022年只剩1個半月了，有些人可能還沒順利脫單，還沒找到另一半一起跨年，不過千萬別氣餒，塔羅牌老師艾菲爾即在臉書粉專指出，2022年底期間有4星座（參考太陽、上升、金星星座）桃花運非常順暢，若遇到心儀的對象就主動一點去認識，千萬不要太害羞，而沒在榜內的星座也不要灰心，快約榜上星座出來聚餐，蹭一下對方的桃花運。

第四名：獅子座

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獅子座進入冬後將享受美妙的感情，伴侶永遠把你放第一位，什麼事都向你報備丶依你的話為主，加上你倆的價值觀丶理念很像，讓你們輕易就對未來有共鳴，關係更穩定。單身的獅子會邂逅年紀比你大的理想型，他的成熟體貼讓你安全感十足，被寵溺呵護的感覺，令你心醉，所以立冬後若有朋友替你張羅相親丶聯誼聚會，別猶豫去就是了。

第三名：雙子座

立冬後金星會慢慢靠近夫妻宮位，讓雙子桃花朵朵開，正緣降臨的機會大，可能在11月底閃婚。此時單身者最有力，連上班路都有人跟你搭訕。立冬後明顯人氣上漲，許多條件不錯的對象也對你有好感，想在立冬後順利脫單，可別錯過這個機會。有對象者可以與另一半好好規劃人生下半場，你們的感情已經有一定的基礎，此時是論及婚嫁的絕佳時刻。

第二名：巨蟹座

巨蟹座在進入冬天後愛情運主要來自自身魅力。目前愛情金星正在愛情宮位，這對單身丶暗戀曖昧者丶想複合的人非常有利。生活丶事業上發揮自如，自信使你在人群中特別耀眼，使你桃花滿滿。有伴侶的人，可在這期間多挖掘彼此新的共同興趣，會使你們的感情更加增溫、穩固。

第一名：射手座

射手座在冬天愛情運有「太陽與金星入命宮」的加持，令你努力的一切，得到美滿收穫。單身的人會在立冬後遇到對象。曖昧丶暗戀期的射手座，你跟他的關係會在這期間會有非常大的進展，近期有機會長時間相處。有伴侶的人，則是跟對象感情持續升溫，尤其是準備懷孕的射手，在11月中大有機會獲得驚喜好孕。

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