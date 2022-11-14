南消增添「火眼金睛」　吳俊傑慈善公益基金會捐贈熱顯像儀

▲台南市私立吳俊傑慈善公益基金會於14日上午，捐贈台南市消防局10支個人掌上型熱顯像儀，總價值約35萬元，由消防局李政昌主任秘書代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市私立吳俊傑慈善公益基金會於14日上午，捐贈台南市消防局10支個人掌上型熱顯像儀，總價值約35萬元，由消防局李政昌主任秘書代表受贈，這支熱顯像儀提供了台南消防人員一雙火場內的眼睛，有效提升救災效率，以及救災人員的安全。

台南市私立吳俊傑慈善公益基金會係由三新紡織創辦人吳俊傑於1998年成立，其創立宗旨為急難、災害救助，捐助對社會暨公益事業有貢獻之團體或個人，頒發獎助學金等。翻開該基金會歷年來的捐贈記錄，多年來已幫助許多貧苦家庭、優秀學子，無形中幫助許多人渡過難關，也鼓勵學子發奮圖強，成為對社會有貢獻的精英，如今該基金會再度捐贈消防局救災利器，讓消防人員有更好的救災工具，於火場中救出更多受困災民，透過消防人員的救難專業廣施恩澤，造福更多受苦的民眾。

本次捐贈的個人掌上型熱顯像儀，係供消防人員做為個人救災裝備，進入火場時透過熱影像儀，可以將肉眼無法辨識的紅外線轉換成影像信號，讓消防人員可以在黑暗、濃煙及惡劣的環境中清楚辨識起火點、受困者、通道、障礙…等，在這些環境中消防人員原本必須藉由徒手搜索接近受困者及尋找火點，有了紅外線熱影像儀讓消防人員在黑暗濃煙環境中多了可看見景物的『紅外線眼睛』，在找尋受困人員時，更可減少搜救時間，及早保護民眾生命財產之安全，此外亦可以使消防人員辨識周遭動線、障礙物，危險時可以立刻撤離，提升救災安全。

市長黃偉哲表示，三新紡織成立的台南市私立吳俊傑慈善公益基金會一直以來熱衷公益，奉獻許多資源回饋社會，是台南出身相當優良的企業，本次捐贈的熱顯像儀更是能透過消防弟兄之手幫助更多的民眾，也呼籲市民朋友平時多注意用火用電安全，多一分心力注意，就少一分災害所造成的痛苦。

消防局李明峯局長表示，國內火災案件因建築物結構趨於複雜，讓現代的火災的溫度都超過800℃，閃燃發生的機率為2、30年前的8倍；讓消防人員在搶救時面臨更大的生命威脅與風險，必須在不利的環境中營救受困者與惡劣的火場環境競爭，爭取受困者最大的存活機會。紅外線熱顯像儀更是火災搶救過程中不可或缺的器材。