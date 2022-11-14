限時1天！爽喝「超商大杯美式」只要30元　拿鐵也下殺37元

▲萊爾富咖啡大杯美式9杯269元、大杯拿鐵9杯329元。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

雙11過後，荷包也跟著縮減了嗎？就有超商推出今（14）日限時1天快閃咖啡優惠，提神必備的大杯美式下殺每杯只要30元、大杯拿鐵37元，邊喝咖啡邊省荷包；另外，該超商打造全新線上購物平台，11/15前註冊為新會員並消費，即可免費喝大杯美式。

萊爾富今（14）日於Hi-Life VIP APP「整買零取」推出限時1天咖啡優惠，可享大杯美式咖啡9杯269元、大杯拿鐵咖啡9杯329元，換算下來每杯美式只要30元、拿鐵37元，數量有限售完為止。

另外，萊爾富打造全新線上購物平台，首波販售的品項數高達5000款，吃的用的通通有，商品下殺最低1折，還祭出總價值高達6位數、15項商品抽獎活動，民眾只要在11/15前於平台單筆消費滿299元，即可獲得抽獎機會1次，獎品有Panasonic 55型4K聯網LED顯示器(視訊盒)、Dyson Supersonic™吹風機桃紅HD03等。

▲萊爾富線上購物平台5千件商品最低享1折起優惠，還有滿額抽獎活動。

另外，在11/15前註冊為萊爾富線上購物會員，首筆訂單不限消費金額，即可免費獲得Hi Café大杯冰／熱美式或曼陀珠葡萄口味，消費滿399元再送50元折價券；同時間若在線上購物平台購買常溫商品單筆滿99元，選擇萊爾富取貨可享免運，取貨時還可獲得40元線上購物折扣碼。

▲4大超商推出咖啡飲品優惠，7-11有買11送11以及組合價1111元折扣。（圖／7-11提供）

7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至11/15止推出「咖啡飲品組合價」，期間每日推出限量「CITY CAFE濃萃美式咖啡買11送11」，還有「CITY CAFE大杯拿鐵19杯」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶18杯」、「CITY TEA經典純奶茶22杯」以及「CITY PRIMA精品美式13杯」，通通都只要711元，可冰熱互換。

7-11門市即日起至11/15前則有CITY系列「任選2件79折、4件75折」(不含精品咖啡)，單筆消費滿500元搭配指定信用卡或icash Pay結帳立折60元，相當於66折；即日起至11/15止消費滿711元再送「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙」1串。