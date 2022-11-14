　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限時1天！爽喝「超商大杯美式」只要30元　拿鐵也下殺37元

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富咖啡大杯美式9杯269元、大杯拿鐵9杯329元。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

雙11過後，荷包也跟著縮減了嗎？就有超商推出今（14）日限時1天快閃咖啡優惠，提神必備的大杯美式下殺每杯只要30元、大杯拿鐵37元，邊喝咖啡邊省荷包；另外，該超商打造全新線上購物平台，11/15前註冊為新會員並消費，即可免費喝大杯美式。

萊爾富今（14）日於Hi-Life VIP APP「整買零取」推出限時1天咖啡優惠，可享大杯美式咖啡9杯269元、大杯拿鐵咖啡9杯329元，換算下來每杯美式只要30元、拿鐵37元，數量有限售完為止。

另外，萊爾富打造全新線上購物平台，首波販售的品項數高達5000款，吃的用的通通有，商品下殺最低1折，還祭出總價值高達6位數、15項商品抽獎活動，民眾只要在11/15前於平台單筆消費滿299元，即可獲得抽獎機會1次，獎品有Panasonic 55型4K聯網LED顯示器(視訊盒)、Dyson Supersonic™吹風機桃紅HD03等。

▲▼萊爾富雙11優惠。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富線上購物平台5千件商品最低享1折起優惠，還有滿額抽獎活動。

另外，在11/15前註冊為萊爾富線上購物會員，首筆訂單不限消費金額，即可免費獲得Hi Café大杯冰／熱美式或曼陀珠葡萄口味，消費滿399元再送50元折價券；同時間若在線上購物平台購買常溫商品單筆滿99元，選擇萊爾富取貨可享免運，取貨時還可獲得40元線上購物折扣碼。

▲▼7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲4大超商推出咖啡飲品優惠，7-11有買11送11以及組合價1111元折扣。（圖／7-11提供）

7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至11/15止推出「咖啡飲品組合價」，期間每日推出限量「CITY CAFE濃萃美式咖啡買11送11」，還有「CITY CAFE大杯拿鐵19杯」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶18杯」、「CITY TEA經典純奶茶22杯」以及「CITY PRIMA精品美式13杯」，通通都只要711元，可冰熱互換。

7-11門市即日起至11/15前則有CITY系列「任選2件79折、4件75折」(不含精品咖啡)，單筆消費滿500元搭配指定信用卡或icash Pay結帳立折60元，相當於66折；即日起至11/15止消費滿711元再送「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙」1串。

►鱘龍紅藻精下殺6.3折！充滿活力＋行動力

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
台北宮廟驚見「6爆乳仙女禮生」！　晃2下全場頭暈
金六結軍營外牆被「撞出大洞」！　小客車肇逃
獨／準新娘遭移工撞重傷「拒請律師」　原因心酸
北市封關民調！蔣萬安與陳時中、黃珊珊差距拉大
競速屁孩才16歲！　無辜24歲男載女出遊…慘遭追撞壓死
比新冠兇險！幼童染RSV「肺部整片白」　醫示警8症狀
陳紫渝能當上「最美里長」？　勝選先過2關卡

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

跟著國民姑丈開箱零負評服務！「遠傳電信」用心藏在細節裡

限時1天！爽喝「超商大杯美式」只要30元　拿鐵也下殺37元

奇奇蒂蒂、熊大兔兔都來了！　超Q「造型暖暖包」超商才買得到

蔬菜、麵包任選任搭！　最新鹹甜「黑胡椒嫩豬堡」限時開吃了

超商獨家「蠟筆小新焦糖奶茶」！濃郁香甜超療癒　限時30元搶喝

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

貓咪躲紙箱迷你小洞後　聽聲開關門臉寫「勿擾」

跟著國民姑丈開箱零負評服務！「遠傳電信」用心藏在細節裡

限時1天！爽喝「超商大杯美式」只要30元　拿鐵也下殺37元

奇奇蒂蒂、熊大兔兔都來了！　超Q「造型暖暖包」超商才買得到

蔬菜、麵包任選任搭！　最新鹹甜「黑胡椒嫩豬堡」限時開吃了

超商獨家「蠟筆小新焦糖奶茶」！濃郁香甜超療癒　限時30元搶喝

Steam驚現《聖經》只能純閱讀不能玩　遊戲之餘還能體悟身心靈祥和

想和屍體發生性關係！　變態哥狂砍18歲妹頭部企圖殺人姦屍

林佳龍提鄭南榕自焚、噴盧修一辣椒水　「侯友宜好好做事已是笑話」

台股漲逾200點站穩萬四　分析師：反彈趨勢確認、不是選舉行情

慎入！他活抓鳥「扭斷脖子」涮火鍋吃　近千隻麻雀屍體照曝

聯合聲明喬不攏！東亞峰會因「美俄分歧」未發　G20恐也難產

共和黨紅色浪潮未起「川普不揹鍋」　鼓吹抵制參院領袖麥康諾

多家封關民調領先　鄭運鵬酸張善政：只靠傳統基本盤

惹怒婦產科？柯文哲再諷：我確實失言　因薛瑞元「沒當醫生很久了」

楊繡惠被偷花盆直播開譙！ 警上門調監視器「真相尷尬了」

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

消費熱門新聞

限時3天！超商「5元奶茶」開賣了

週慶66折買Roots滿額贈森林露營

隱藏版高級拿鐵媒體平台評比Top1

逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

限時1天！超商美式30元、拿鐵37元　

10大速食店「雙11優惠」懶人包！

麥當勞真的變「麥當當」了！

超Q「迪士尼暖暖包」超商才有！

最新「黑胡椒嫩豬堡」限時開吃！

雙11買iPhone 14 Pro　入手價不到3萬

超商限時3天喝「23元大杯美式」

超商獨家蠟筆小新焦糖奶茶限時30元喝

麥當勞「3大品項買1送1」爽吃42天

女神Ella愛用鑽石洗頭　雙11優惠

更多熱門

關鍵字：

美食雲咖啡優惠超商優惠

讀者迴響

熱門新聞

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

孫翻舊照驚見祖父拿著iPhone：時空穿越了

新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

野人火鍋店員結錯帳　凌晨call客

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

房間看到「磁磚、圓形鐵片」不要租！

更多

最夯影音

更多
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了
羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面