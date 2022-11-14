一次吃炸雞+雞塊+可樂！　速食店「99元小套餐」限時7天搶

▲頂呱呱銅板價吃3種人氣點心只剩7天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

小套餐只要銅板價吃！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」最新限時優惠來了，驚喜祭出「美味點心1+1+1銅板價只要99元」，有炸雞、雞塊搭配飲品選擇等選擇，通通百元有找，小確幸肯定要搶一波，即日起至限時7天吃。另，bb.q CHICKEN至12月6日前也推「對中姓名吃指定套餐83折」，通通不能放過。

▲頂呱呱祭99元小套餐優惠。

頂呱呱全門市即日起至11月20日祭出「美味點心1+1+1銅板價99元吃」優惠，期間3區美食各選1即可享有99元超殺優惠，第1區有原味炸雞、呱呱包、原味雞翅、辣味雞翅、芝心乳酪棒；第2區有阿勇雞塊3入、地瓜薯條、脖子2支、甜甜包2入；第3區則有中杯可樂系列飲品、日式煎茶、中杯紅茶雪泥、玉米濃湯，提醒原味炸雞部位隨機供應，無法指定。

▲bb.q CHICKEN推「同樂食雞餐」對中姓名直接下殺83折吃。

另，bb.q CHICKEN即日起至12月6日也祭出「對中姓名指定套餐83折吃」優惠，期間凡到店內用、外帶，並出示本人身分證件（身分證／健保卡），對中「韓、妞、歐、巴」任一字，即可享「同樂食雞餐83折吃」小確幸，套餐內含1份調味半雞、1份去骨炸雞及2罐韓國進口飲料，口味皆可任選，該活動不適用於信義通化店及外送、享聚卡APP訂餐服務。

【你可能也想看】

►真的變成「麥當當」了！麥當勞紙袋悄換新裝太Q 網一看全嗨翻

►麥克雞塊、酥嫩雞翅都有！麥當勞「3大品項買1送1」爽吃42天

►270萬卡友注意！「好市多聯名卡」確定換人發 業者首度發聲了