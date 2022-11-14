　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

一次吃炸雞+雞塊+可樂！　速食店「99元小套餐」限時7天搶

▲▼頂呱呱呱呱包。（圖／業者提供）

▲頂呱呱銅板價吃3種人氣點心只剩7天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

小套餐只要銅板價吃！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」最新限時優惠來了，驚喜祭出「美味點心1+1+1銅板價只要99元」，有炸雞、雞塊搭配飲品選擇等選擇，通通百元有找，小確幸肯定要搶一波，即日起至限時7天吃。另，bb.q CHICKEN至12月6日前也推「對中姓名吃指定套餐83折」，通通不能放過。

▲▼頂呱呱最新優惠 。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專）

▲頂呱呱祭99元小套餐優惠。

頂呱呱全門市即日起至11月20日祭出「美味點心1+1+1銅板價99元吃」優惠，期間3區美食各選1即可享有99元超殺優惠，第1區有原味炸雞、呱呱包、原味雞翅、辣味雞翅、芝心乳酪棒；第2區有阿勇雞塊3入、地瓜薯條、脖子2支、甜甜包2入；第3區則有中杯可樂系列飲品、日式煎茶、中杯紅茶雪泥、玉米濃湯，提醒原味炸雞部位隨機供應，無法指定。

▲▼bb.q CHICKEN推「同樂食雞餐。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN推「同樂食雞餐」對中姓名直接下殺83折吃。

另，bb.q CHICKEN即日起至12月6日也祭出「對中姓名指定套餐83折吃」優惠，期間凡到店內用、外帶，並出示本人身分證件（身分證／健保卡），對中「韓、妞、歐、巴」任一字，即可享「同樂食雞餐83折吃」小確幸，套餐內含1份調味半雞、1份去骨炸雞及2罐韓國進口飲料，口味皆可任選，該活動不適用於信義通化店及外送、享聚卡APP訂餐服務。

【你可能也想看】

►真的變成「麥當當」了！麥當勞紙袋悄換新裝太Q　網一看全嗨翻
►麥克雞塊、酥嫩雞翅都有！麥當勞「3大品項買1送1」爽吃42天
►270萬卡友注意！「好市多聯名卡」確定換人發　業者首度發聲了

►回頭率破表的「GUESS香水」噴起來！799元起超划算

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
百年來最重大空難　4男涉擊落「馬航MH17」害298死！判決
台中大樓套房變淫窟　7女4男被抓
快訊／男大生歡唱後酒駕「頭部重創」亡　父撫屍痛哭
超兇正妹「無罩駕駛」萬人朝聖！　大尺度福利照放送
他狂砍59分成「NBA第一人」！　24小時內轟破百分
家教妹「巨球ω波奇塔」震撼12萬人！　鋸出超深海溝
外雙溪廢墟豪宅淪6拍剩3千萬　屋主是拉法葉軍火商遺孀

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商獨家開吃！「冰淇淋新口味」來了　放整塊巧克力餅超邪惡

一次吃炸雞+雞塊+可樂！　速食店「99元小套餐」限時7天搶

跟著國民姑丈開箱零負評服務！「遠傳電信」用心藏在細節裡

限時1天！爽喝「超商大杯美式」只要30元　拿鐵也下殺37元

奇奇蒂蒂、熊大兔兔都來了！　超Q「造型暖暖包」超商才買得到

蔬菜、麵包任選任搭！　最新鹹甜「黑胡椒嫩豬堡」限時開吃了

超商獨家「蠟筆小新焦糖奶茶」！濃郁香甜超療癒　限時30元搶喝

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

高中生3分鐘繪世界地圖　無參考「憑感覺精準還原」

超商獨家開吃！「冰淇淋新口味」來了　放整塊巧克力餅超邪惡

一次吃炸雞+雞塊+可樂！　速食店「99元小套餐」限時7天搶

跟著國民姑丈開箱零負評服務！「遠傳電信」用心藏在細節裡

限時1天！爽喝「超商大杯美式」只要30元　拿鐵也下殺37元

奇奇蒂蒂、熊大兔兔都來了！　超Q「造型暖暖包」超商才買得到

蔬菜、麵包任選任搭！　最新鹹甜「黑胡椒嫩豬堡」限時開吃了

超商獨家「蠟筆小新焦糖奶茶」！濃郁香甜超療癒　限時30元搶喝

五月天賭城開唱「怕酬勞還回去」　自爆：貢獻的柱子還在！

市值1兆加密貨幣平台FTX「破產有鬼」？　巴哈馬當局調查中

三商虎洋砲巧克力過世享年55歲　國聯盜壘王、敲中職第3000轟

大江馬戲團樂園免門票！北極熊、耶誕市集來了　最大薑餅城12／1登場

重啟小三通　移動浮橋維繫兩岸和平

嚴立婷「被亂控罵醫護」不忍了！握關鍵證據開戰：就是在說你

黑幫屁孩中彈畫面曝！聽槍聲嚇到抱胸猴跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾

「入行潛規則」騙超商咖啡機保修商210萬　黑心業務下場曝

梨泰院踩踏158死！內政部長「失言拒請辭」　消防員怒提告

髒兮兮也能拿冠軍！　調皮拉拉滿臉爛泥「只剩鼻孔」成為最髒狗狗

消費熱門新聞

限時1天！超商美式30元、拿鐵37元　

限時3天！超商「5元奶茶」開賣了

週慶66折買Roots滿額贈森林露營

隱藏版高級拿鐵媒體平台評比Top1

逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

速食店「99元小套餐」限時7天吃！

10大速食店「雙11優惠」懶人包！

超Q「迪士尼暖暖包」超商才有！

超商獨家冰淇淋新口味加整塊巧克力餅

麥當勞真的變「麥當當」了！

最新「黑胡椒嫩豬堡」限時開吃！

雙11買iPhone 14 Pro　入手價不到3萬

超商限時3天喝「23元大杯美式」

跟著國民姑丈開箱零負評服務！

更多熱門

相關新聞

經濟部認證！台菜10大代表性餐廳

經濟部認證！台菜10大代表性餐廳

經濟部商業司為推廣「台菜」，持續辦理「台菜餐廳」徵選，今年從全國報名業者中選出69家「2022山海台菜餐廳」，而評選委員再從中評選推薦10大具代表性餐廳，其中創立超過40年的新東南海鮮餐廳及米其林入選餐廳「梅子活海鮮餐廳」都有入榜。

橘子紅茶、桂圓鮮奶茶手搖杯開喝

橘子紅茶、桂圓鮮奶茶手搖杯開喝

限時1天！超商美式30元、拿鐵37元　

限時1天！超商美式30元、拿鐵37元　

關鍵字：

美食情報美食雲頂呱呱bb.q CHICKEN

讀者迴響

熱門新聞

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

艾成離世3月…王瞳淚求留血脈！一見流血「摸肚痛哭」

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包

孫翻舊照驚見祖父拿著iPhone：時空穿越了

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

更多

最夯影音

更多
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了
羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面