生華科爆內線交易　前總座涉「退休前」賣股避損數千萬遭約談

▲生華科前總經理宋台生涉內線交易罪嫌遭搜索約談。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

新藥研發廠生華科(6492)驚爆內線交易案，前總經理宋台生疑似在去年11月，生華科公告他要退休的消息前，大量出脫手中可掌控的持股，藉此避免這項重大人事消息後的股價下跌損失，檢調懷疑宋台生涉嫌利用自己的退休訊息，賣股避損高達數千萬元，台北地檢署18日指揮調查局台北市調處搜索並約談宋台生等5人，全案朝《證交法》內線交易罪嫌偵辦。

生華科技主要業務是抗癌新藥，以及特殊原料藥研發，2021年間與美國醫療機構Banner Health合作，規劃以開發中的新藥Silmitasertib來治療新冠肺炎重症病患，6月間發布重訊表示在美國進行二期臨床試驗，也已在印度申請臨床試驗，到了10月30日，生華科宣布二期臨床數據良好，11月11日又公告，總經理宋台生將退休。

生華科當時曾為此項人事案向媒體表示，72歲的宋台生退休生效日是到2022年1月1日，退休後仍為公司董事，並將轉顧問職，不過當時生華科股價已經出現連續跌停；檢調獲報懷疑，宋台生疑似在自己的退休消息公開前，提前賣股避損，涉嫌內線交易罪，因此在18日兵分5路搜索並約談宋在內5名嫌疑人到案。