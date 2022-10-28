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國巨子公司內線交易案　創投聞人邱羅火一家三口40萬元交保

▲創投聞人邱羅火因涉嫌內線交易案遭2度搜索約談。（資料照／記者劉昌松翻攝）

▲創投聞人邱羅火因涉嫌內線交易案遭2度搜索約談。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

富鑫創投董事長邱羅火與妻子、兒子等人，涉嫌在2019年間，國巨集團旗下同欣電與勝麗國際公司公告合併前，利用事先得知的利多消息，透過人頭買進勝麗股票套利上百萬元，台北地檢署27日指揮調查局發動第2波搜索約談後，晚間依違反《證交法》內線交易等罪嫌，諭令邱羅火交保10萬元，邱妻范兆英10萬元、邱子邱福倉20萬元。

檢調獲報，邱羅火因為身兼勝麗國際公司的薪資報酬委員，因此有機會居間介紹同欣電進行合併，甚至參與勝麗國際與同欣電的談判，因此掌握雙方合併時程與換股價格等重大訊息，在2019年12月27日，勝麗公司公告合併案前，邱羅火就疑似透過人頭買進勝麗國際股票，等股價攀升後賣出。

▲▼ 創投聞人邱羅火因涉嫌國巨子公司內線交易案遭2度搜索約談，邱妻范兆英與兒子邱福倉移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲邱羅火的妻子范兆英與兒子邱福倉一起被調查局移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署檢察官4月間首度指揮調查局台北市調處，兵分5路搜索並約談邱羅火等人，邱羅火因涉嫌靠著內線交易，獲利近百萬元，被檢察官諭令300萬元交保，邱羅火的妻子范兆英則交保20萬元，當時國巨兼同欣電董事長陳泰銘業被以證人身分約談後請回。

專案小組持續分析卷證資料，發現邱羅火疑似利用其他人頭帳戶買股，另外獲利數十萬元，因此27日再度搜索5個地點，這次除約談邱羅火夫妻外，也約談邱羅火的兒子邱福倉、時任富鑫創投經理人陶繼冬，其中陶在調查局接受偵訊後請回，邱家3口則被移送台北地檢署，由檢察官進行複訊。

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