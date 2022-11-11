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社會 社會焦點 保障人權

「超越自我，勇往直前」更保77週年大會　東森集團總裁王令麟獲獎

▲▼更生保護協會表揚大會,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲更生保護節慶祝大會，東森集團總裁王令麟（左2）獲獎 。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣更生保護會成立77週年更生保護節慶祝大會，今年主題為「超越自我，勇往直前」，由法務部長蔡清祥、行政院政務委員林萬億等人公同參與，並頒發獎狀、獎牌給予更生事業有功人士。其中東森集團總裁王令麟，因致力更生人復歸社會工作，今年榮獲更生保護會表揚獎。

活動一開始由台高檢檢察長兼臺灣更生保護會董事長張斗輝致詞，他提出毒品犯罪及成癮問題是治安及公共衛生重要的議題，針對毒品更生人的病患特殊性，更生保護會除與檢察機關、矯正機關及社政機關進行跨單位合作外，並連結社會處遇，協助解決毒品更生人居住及就業問題，以延緩毒品更生人復發，降低再犯比率，使毒品更生人能戒除毒癮、復歸社會，達成預防再犯的目標。

之後由行政院政務委員林萬億致詞，他期許更生保護會能走入更生人的生活，關注更生人心理及生活上需求。至於法務部長蔡清祥致詞時，提到國家資源有限，民間資源無窮，期待社會大眾發揮群策群力的精神，協助更生人過著正常生活，讓他們有機會回到社會並貢獻自己專長。

東森集團總裁王令麟此次獲得更生保護會表揚獎，並選入本次活動手冊中。手冊敘述，王令麟身為更生人企業家，積極投注集團之力，協助更生人復歸社會。並自110年11月起於《ETtoday新聞雲》正式成立並上線「更保雲」，專注報導更生人及甦活人生電子報相關新聞。此外，多次專訪本會董事長，推廣更生保護理念。

此外，王令麟也鼓勵更生人重回職場，推出更生人就業安心計畫，並媒合多位更生人至集團內任職。期待拋磚引玉，讓更多企業響應僱用更生人。最近更為支持更生人復歸，慨捐300本《重生效應Rebirth Effect》新書給更保總會，該書十位作者皆為更生人，分享他們在人生重新出發時，從更生到重生的過程，期盼透過作者們勇敢面對錯誤的經驗，傳達給更生朋友，積極擁抱未來的正面力量，使其出監後能重獲新生。

▼王令麟（右）從更生保護會董事長張斗輝（左）手中領獎。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼更生保護協會表揚大會,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

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