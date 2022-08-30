陸資變身港資違法收購宣德　高層內線交易獲利372萬元...3人起訴

▲台灣立訊負責人葉怡伶涉違法併購宣德科技以及內線交易案遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

大陸蘋果供應鏈廠商深圳立訊公司，未經核准「繞道」香港來台設立子公司，收購宣德科技，並在收購的利多訊息公告前，以台灣立訊、立康公司名義買入宣德股票，未來可能的擬制性獲利近372萬元，台北地檢署30日依違反內線交易等罪嫌，起訴深圳立訊負責人王來春、台灣立訊負責人葉怡伶、前宣德總經理蔡建偉等3人。

起訴指出，在深圳上市的立訊精密工業公司從2011年起，就開始規劃併購、取得台灣宣德科技的連接器關鍵技術，以計畫性、步驟性的方式，分階段取得宣德股票，但深圳立訊除了正式向投審會申請以香港立訊名義來成立台灣立訊，實際上以香港明志公司名義，佯裝非陸資，迴避投審會審查，來台設立、轉投資浩達、立康、達擎等公司，逐步併購、入主宣德。

▲前宣德總經理蔡建偉 。（資料照／記者劉昌松攝）

此外，立訊公司在2012年6月15日因取得多數股權，經股東會通過授權董事會辦理私募資金案後，負責執行私募計畫的台灣立訊負責人葉怡伶、前宣德總經理蔡建偉，又在併購案重訊發布前，分別以台灣立訊、立康公司帳戶，買入宣德股票2千多張、1千多張，擬制性獲利各達305萬1千元，66萬8千元，

檢察官調查認為，大陸籍的王來春，以及台灣籍的葉怡伶、蔡建偉3人，都涉嫌違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，非經主管機關許可，不得在台設立公司或辦事處從事業務活動的規定，葉、蔡另外涉嫌違反《證券交易法》內線交易等罪嫌，依法提起公訴。