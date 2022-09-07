　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

東京著衣併購案爆內線交易　前久大董座總座4人遭起訴

▲▼ 前久大資訊董事長鄭博文涉併購東京著衣內線交易案300萬元交保 。（圖／記者趙永博攝）

▲前久大資訊董事長鄭博文涉併購東京著衣內線交易案遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

上市公司創新新零售的前身久大資訊公司，在2016年間併購知名女裝電商「東京著衣」，當時的董事長鄭博文和總經理李大彰等人，涉嫌在利多消息公告前，分別使用親友帳戶進場買賣久大股票，董事徐金龍則是在廁所偷聽消息後，偷偷買股，總計犯罪所得約1321萬餘元，其中光是鄭博文就撈了1083萬元，台北地檢署7日依內線交易等罪嫌，起訴鄭、李等4人。

「東京著衣」是在2004年由當時還在念大學的周品均與男友鄭景太共同創立，營業額曾高達20億元，一度成為台灣網拍龍頭，2013年周鄭婚變，周退出經營團隊，東京著衣業績開始下滑，2016年6月，亞洲天使基金集團入主，東京著衣開始大換血，力圖轉型。

▲▼東京著衣創辦人周品均。（圖／翻攝Mayuki周小葳粉絲專頁）

▲周品均在婚變後退出東京著衣經營團隊。（資料照／翻攝Mayuki周小葳粉絲專頁）

久大資訊(創新新零售，3085)實際管理人鄭博文，同時也是知名補教老師，因為看好電商消費趨勢，為了維持久大營運，向亞洲天使集團提議，以換股方式併購，雙方可以私募幫是辦理現金增資，最後久大董事會決議以每股25.8元，收購東京著衣總股權的58.12%。

▲久大資訊總經理暨發言人李大彰。（圖／記者王雅賢攝）

▲前久大資訊總經理李大彰因犯後態度不佳，被檢察官請求從重量刑。（圖／資料照）

但鄭博文卻和久大總經理李大彰，李的女友詹玉津等人，分別利用自己或親友戶頭，在市場上買進久大股票，董事徐金龍更是在廁所偷聽到收購案的消息後，也用舅舅戶頭買股，等收購案重訊發布後，再陸續賣出，鄭博文因此獲利1083萬150元，徐金龍獲利213萬8000元，詹玉津獲利24萬7350元，其中鄭、徐都已認罪並繳回犯自所得，2人獲檢察官請求法院從輕量刑；李大彰與詹玉津則因說詞反覆，犯後態度不佳，被請求從重量刑。

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
熱帶低壓生成！最快今成颱「梅花」　不排除靠近台灣
LIVE／連千毅交保被押走竟因刑警怕了　楊丞琳現身！鳳梨、內
ET民調／台灣人想飛了！　解封後「最想去2國家」
2024找郭台銘、侯友宜搭檔？　柯文哲：都好啦
「連千毅絕對賠不出來！」　律師曝3點慘況：不如直接認罪
對弟弟恨之入骨！　永和大哥「剁頭分屍」怒喊：活人比死人可怕
Melody健檢被告知「可能有鼻咽癌」！　暴瘦5kg：我還有
轟楊丞琳風向變了！　鳳梨PO「一張照片」衰挨罵
快訊／太魯閣事故49死　交通部次長祁文中等3人遭彈劾
快訊／殺警案迅速起訴兇嫌！　台南地檢署14:30說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

代操外匯保證金「5年吸金30億」　寰宇龍騰董座落跑遭通緝

大眾投控假交易「內控外貸」賺匯差　王永慶女婿父子緩起訴

夫妻都O型卻生出A型女兒　丈夫告醫院搞烏龍害離婚！免賠理由曝

對弟弟恨之入骨！永和大哥殘忍「剁頭分屍」怒喊：活人比死人可怕

「我是她男朋友你找她幹嘛」　警神回一句...成功阻詐400萬

台東男辱罵「討客兄」挨告　女依「台灣罵人價目表」求償16萬　

中信兄弟詹子賢球棒被偷　屏東警將傳貨運司機到案...竊盜罪移送

快訊／台南殺警案偵結起訴兇嫌！　檢方1430記者會說明

台中情侶到墾丁秘境浮潛「離奇雙亡」！家屬哀慟：說好會回來的…

直播天王超掉漆！連千毅賣NFT出事狼狽上銬　銷售業績曝光

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

辭法警顧中風母10年…孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

代操外匯保證金「5年吸金30億」　寰宇龍騰董座落跑遭通緝

大眾投控假交易「內控外貸」賺匯差　王永慶女婿父子緩起訴

夫妻都O型卻生出A型女兒　丈夫告醫院搞烏龍害離婚！免賠理由曝

對弟弟恨之入骨！永和大哥殘忍「剁頭分屍」怒喊：活人比死人可怕

「我是她男朋友你找她幹嘛」　警神回一句...成功阻詐400萬

台東男辱罵「討客兄」挨告　女依「台灣罵人價目表」求償16萬　

中信兄弟詹子賢球棒被偷　屏東警將傳貨運司機到案...竊盜罪移送

快訊／台南殺警案偵結起訴兇嫌！　檢方1430記者會說明

台中情侶到墾丁秘境浮潛「離奇雙亡」！家屬哀慟：說好會回來的…

直播天王超掉漆！連千毅賣NFT出事狼狽上銬　銷售業績曝光

《小女子》宋仲基客串最帥櫃哥　金高銀「水晶鞋」真實品牌、細節曝光

台東土水繪本親子說故事活動　第3場次報名開始

寶寶被罵含淚哭訴！貓保母「摸頭秀秀」狠瞪鏟屎官：別欺負小孩

「海鮮是可以宴客那種」　沈政男挺楊丞琳：她說的是貧窮滋味

推動EQ教育　台東教育處培育進修雙管齊下...培養孩子社交力

試・開箱／精華總浮在肌膚表面難吸收？靠前導水立刻注入滿滿彈潤感

住進花蓮最美遊船飯店！獨享落羽松秘境　送早、晚餐

想買嗎？葉總俏皮秀「碼表抱枕」　龍象大戰商品搶先曝光

藍世聰不相挺　黃珊珊不為難朋友：開心選舉快樂投票就好

代操外匯保證金「5年吸金30億」　寰宇龍騰董座落跑遭通緝

社會熱門新聞

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

即／連千毅稱賣假貨只是代言！上銬移送新北檢

永和男肢解親弟丟垃圾車　殘肢恐已燒毀

連千毅變身假貨天王！買NFT換名錶　警：全是假的

松山性侵狼2年犯案6次　媽媽哭求法官收押

黑衣人「近身恐嚇」新北議員　強討8千萬直擊

網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨

永和分屍案　兄弟姊妹：大哥不管老母

孝子遭分屍招魂　警巧合逮凶手

即／連千毅涉NFT洗錢！檢諭令20萬元交保

更多熱門

相關新聞

遭禁運救柚農　花蓮擴大加工產業提前去化

遭禁運救柚農　花蓮擴大加工產業提前去化

文旦柚為花蓮大宗農產之一，種植面積約佔全國總面積四分之一，產量約16000公噸，文旦柚產期將至，花蓮縣政府致力推廣文旦柚行銷，並積極輔導農會辦理展售及評鑑活動，縣府推廣文旦柚行銷不遺於力，從三月柚花季開始辦理相關行銷活動，目的就是為今年文旦產銷期短提早佈署，希望能夠穩定文旦柚價格，保障農民收益。

立訊違法收購宣德　內線交易372萬

立訊違法收購宣德　內線交易372萬

花蓮收購小花蔓澤蘭　每公斤8元9月起至10月底

花蓮收購小花蔓澤蘭　每公斤8元9月起至10月底

上市版圖再擴大！太景抗生素新藥「奈諾沙星」獲准於俄羅斯上市　

上市版圖再擴大！太景抗生素新藥「奈諾沙星」獲准於俄羅斯上市　

文旦價格恐受衝擊　農委會：加碼收購加工果

文旦價格恐受衝擊　農委會：加碼收購加工果

關鍵字：

久大創新新零售東京著衣上市併購收購換股內線交易

讀者迴響

熱門新聞

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

楊丞琳海鮮風波後現身！　「0表情」陸網留言打氣

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

13歲童被媽媽逼運動！跳繩5分鐘半身癱瘓

分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

連千毅娜美妻「說個笑話」首發聲！

即／連千毅稱賣假貨只是代言！上銬移送新北檢

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「是那個魚」　價格曝

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面