東京著衣併購案爆內線交易　前久大董座總座4人遭起訴

▲前久大資訊董事長鄭博文涉併購東京著衣內線交易案遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

上市公司創新新零售的前身久大資訊公司，在2016年間併購知名女裝電商「東京著衣」，當時的董事長鄭博文和總經理李大彰等人，涉嫌在利多消息公告前，分別使用親友帳戶進場買賣久大股票，董事徐金龍則是在廁所偷聽消息後，偷偷買股，總計犯罪所得約1321萬餘元，其中光是鄭博文就撈了1083萬元，台北地檢署7日依內線交易等罪嫌，起訴鄭、李等4人。

「東京著衣」是在2004年由當時還在念大學的周品均與男友鄭景太共同創立，營業額曾高達20億元，一度成為台灣網拍龍頭，2013年周鄭婚變，周退出經營團隊，東京著衣業績開始下滑，2016年6月，亞洲天使基金集團入主，東京著衣開始大換血，力圖轉型。

▲周品均在婚變後退出東京著衣經營團隊。（資料照／翻攝Mayuki周小葳粉絲專頁）

久大資訊(創新新零售，3085)實際管理人鄭博文，同時也是知名補教老師，因為看好電商消費趨勢，為了維持久大營運，向亞洲天使集團提議，以換股方式併購，雙方可以私募幫是辦理現金增資，最後久大董事會決議以每股25.8元，收購東京著衣總股權的58.12%。

▲前久大資訊總經理李大彰因犯後態度不佳，被檢察官請求從重量刑。（圖／資料照）

但鄭博文卻和久大總經理李大彰，李的女友詹玉津等人，分別利用自己或親友戶頭，在市場上買進久大股票，董事徐金龍更是在廁所偷聽到收購案的消息後，也用舅舅戶頭買股，等收購案重訊發布後，再陸續賣出，鄭博文因此獲利1083萬150元，徐金龍獲利213萬8000元，詹玉津獲利24萬7350元，其中鄭、徐都已認罪並繳回犯自所得，2人獲檢察官請求法院從輕量刑；李大彰與詹玉津則因說詞反覆，犯後態度不佳，被請求從重量刑。