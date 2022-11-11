再獲更保表揚！東森集團總裁王令麟：社會應正向接納更生人

▲東森集團總裁王令麟，獲得更保頒獎，由更保董事長張斗輝頒發。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟，因致力更生人復歸社會工作，今年榮獲更生保護會表揚獎，在今天的更生保護節慶祝大會上台領獎。他表示，因為自己是更生人，所更了解更生人的困境，才會致力幫助更生人；他認為，社會應該更加正向看待更生人，更多接納更生人。

王令麟這次從台灣高檢署檢察長、台灣更生保護會董事長張斗輝手中，接過表揚的獎狀。他表示，「我是位更生人，曾經四進四出監獄，我非常了解受刑人、更生人面臨的各種困難，身為更生人企業家，我很願意幫助更生人回到社會，首先就是要有穩定的工作，更生人才能照顧家人、進而補償被害人，更能夠降低再犯的機率，所以我很歡迎更生人進到東森來工作。」

他進一步表示，「除了直接幫助更生人順利回到社會，東森也秉持媒體的社會責任，特別成立「更保雲」在宣導教育上協助更保總會一起來推廣，幫助、保護更生人。」

最後王令麟認為，「從信仰的角度來看，好人、壞人是上帝決定的，受刑人不過是穿著囚服的國民，他們付出應有的代價之後，社會應該正向接納他們，才是對社會有利的，我希望透過自己一點微薄的力量，幫助更生人、促成社會正向的循環。」

王令麟不僅帶領企業致力更生人保護工作，他名下的「財團法人台北市私立東森社會福利慈善基金會」也致力於更生保護工作，日前才獲得更保台北分會頒發獎狀表揚。

▼東森社會福利慈善基金會獲更保台北分會頒獎，由副執行長關杰玲（右3），自檢察總長邢泰釗（左3）手中領獎。（圖／更保台北分會提供）



▼東森集團總裁王令麟獲更生保護會表揚。（圖／更生保護會提供）