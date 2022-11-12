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媒體稱2女檢察官受高階警邀請一同歡唱！法務部調離現職調查

▲▼法務部外觀，法務部標誌。（圖／記者吳銘峯攝）

▲爆發女檢察官與警察歡唱，法務部進行調查中。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

警大校長陳檡文與內湖偵查隊隊長林弘基，近日接連被爆進出不當場所，引發爭議。而媒體報導，稱警政署政風室主任黃錦秋與新北地檢署檢察官王涂芝，2020年間兩度與多名警官到豪宅與銀樓地下室唱歌。法務部隨即發布聲明，將黃錦秋調離現職進行調查，至於王涂芝部分，則由新北地檢分案調查。

媒體報導，2020年1月間警政署政風室於台北市衡陽路高級餐廳舉行尾牙，結束後由新北市刑大高層邀約，到信義區某豪宅續攤歡唱；當時豪宅招待所內設有撞球檯、籃球機與KTV設備，現場約有10人，除了2名女檢察官外，其他人都是警察。

2020年7月，2名女檢察官又受邀與多名警官到某銀樓地下室唱歌，2人均稱，這兩次都是檢警歡唱聯誼，沒有外人與會，在場的全都是警察，也沒有不法情事。

報導出爐後引發爭議，法務部緊急進行調查，並責令廉政署進行相關調查工作。本案也由內政部政風處依法查處中，要清查當時參與唱歌時有誰在場等等內容。而法務部為求慎重，目前先將黃錦秋調離現職，靜候調查；另外王涂芝部分，則由新北地檢署簽分調字案依法調查。

由於檢警經常在辦案中站在第一線，彼此間關係密切，黃錦秋身為警政署政風室主任，為了瞭解警察生態而參與這樣的聯誼活動，並不為過。但外傳黃錦秋下一步很有可能擔任廉政署主任秘書，現在在遴選前爆發本案，未來仕途堪慮。

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