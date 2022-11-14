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霹靂特警強攻摩鐵！賓士突圍慘遭壓制　地下兵工廠驚人火力曝

▲警方與持槍欲駕車衝撞嫌犯在摩鐵停車場相遇對峙。（圖／楊梅警分局提供）

▲警方與持槍欲駕車衝撞嫌犯在摩鐵停車場相遇對峙。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

51歲王姓男子從事改造槍械並擁槍自重，桃園市楊梅警方經多日跟監埋伏，在摩鐵停車場與王男等犯嫌駕駛賓士車相遇對峙，犯嫌並意圖衝撞警方車輛逃逸，所幸在優勢裝備之警力壓制下，嚇令王男等3人趴下並制伏，從犯嫌車上起獲1把已上膛之手槍，再於摩鐵房間及供做改槍工廠透天厝住家搜出改造長、短槍7把改造子彈共73發、彈匣9個、改造槍枝零組件、改造工具各一批及毒品等贓證。

▲▼以優勢裝備警力將歹徒壓制，並在車內查獲已上膛手槍。（圖／楊梅警分局提供）

▲▼以優勢裝備警力將歹徒壓制，並在車內查獲已上膛手槍。（圖／楊梅警分局提供）

▲▼以優勢裝備警力將歹徒壓制，並在車內查獲已上膛手槍。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅警方日前接獲線報，指出王姓男子從事改造槍械並擁槍自重火力驚人，專案人員鎖定王嫌在新竹縣的藏匿地點，經多日跟監埋伏在蒐證完備後，12日持新竹地院所核發之搜索票，由桃園市政府警察局霹靂小組負責壓制破門，會同新竹縣竹東分局前往新竹縣寶山鄉一處汽車旅館查緝，警方與駕駛白色賓士車之犯嫌於藏匿落腳的汽車旅館外停車場相遇，犯嫌意圖衝撞警方車輛逃逸，但在優勢裝備之特勤警力威嚇下，王男等3嫌只能下車趴下配合。

▲▼警方再攻堅透天厝起出長短槍及改造零件工具。（圖／楊梅警分局提供）

▲▼警方再攻堅嫌犯透天厝住家起出長短槍及改造零件工具。（圖／楊梅警分局提供）

▲▼警方再攻堅透天厝起出長短槍及改造零件工具。（圖／楊梅警分局提供）

警方立即壓制王嫌51歲、陳嫌30歲、劉嫌52歲3人，除於犯嫌身上起獲1把已上膛之手槍外，再於旅館房間及供做改槍工廠之住家搜出改造長槍1把、衝鋒槍2把、改造手槍4把、改造子彈共73發、彈匣9個、改造槍枝零組件、改造工具各一批及毒品等贓證物，火力相當驚人，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品罪嫌，移請新竹地方檢察署偵辦，並持續追查槍械是否涉及其他刑案。

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