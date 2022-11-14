23筆帳目全吻合　高虹安遭控11個月詐領逾60萬元

▲吹哨者提供的13頁薪資內帳揭露，高虹安助理遭「低薪高報」而多出來的薪資差額，連同每個月的加班費，須上繳至公積金內，共有23筆金額完全吻合。



圖文／鏡週刊

民眾黨立委高虹安遭控詐領助理費案新的祕帳曝光！本刊取得吹哨者提供連續11個月、共13頁的薪資內帳明細，揭露17名前後任助理每月向立法院申報、請領的「表定薪資（表帳）、加班費」，與辦公室發給助理的「實際薪資」存在一定的差額，吹哨者指控，部分助理的薪資差額連同加班費都須上繳至高虹安辦公室的公積金帳戶，共有23筆差額與每月入帳金額完全吻合，11個月詐領的金額超過60萬元。

對於外界議論紛紛的公積金，高虹安數度強調，是「幹部自掏腰包贊助公用的辦公室零用金，而非來自助理費或加班費」，另也稱這些錢主要用在待客茶水、餐費、同仁下午茶和各聯繫人之間送往迎來等，她知情但不介入，錢的花用、核決和立院公費完全無關，全由行政主管直接處理。

不過，本刊根據吹哨者提供的薪資內帳及公積金總帳2份帳冊交叉比對，發現部分助理被低薪高報的薪資差額，連同部分助理的加班費都被要求退款、上繳至高虹安辦公室的公積金，內帳中至少有23筆、合計超過60萬元的應退款金額，與公積金入帳金額完全相同。

▼根據吹哨者提供的4月薪資內帳及公積金帳目，有3筆金額完全吻合，而這些金額都是由助理遭低薪高報後的差額及加班費組成。



以2020年4月薪資帳目為例，助理G向立院請領的薪資為7萬元，扣除勞健保後共入帳6萬8,010元，另有上個月的加班費2萬4,820元，但該助理的實際薪資只有6萬2千元，因不同薪資的勞健保級距不同，經內帳重新計算並扣除應繳納的勞健保費後，算出他的實應領薪資為6萬137元，把已入帳薪資6萬8,010元與實應領薪資6萬137元相減，得出該助理當月的薪資差額為7,873元，連同上個月加班費合計共3萬2,693元，全被列在應退款項目中。

本刊接著比對另一份公積金帳本發現，4月17日恰有一筆3萬2,693元的「入金」紀錄，金額與助理G在4月內帳中的應退款一毛不差；無獨有偶，助理A、C在該月的應退款金額，也與當月入帳公積金款項一模一樣。

▼本刊比對吹哨者提供的13頁薪資內帳及公積金帳，發現助理費疑似上繳公積金的金額共有23筆完全符合，涉嫌詐領共60萬餘元。



本刊交叉比對薪資內帳與公積金2本帳冊統計，自2020年2至12月，共有4名助理、總計23筆的每月應退款金額，與公積金帳本的入帳金額完全相同，11個月合計至少60萬元。吹哨者指控，此一內帳紀錄明顯打臉高虹安所宣稱，公積金是「幹部自掏腰包贊助公用」、「非來自助理費或加班費」的說法。



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