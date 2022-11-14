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新北第2選區／李宇翔見造勢現場人潮嗨了　林佳龍現身力挺

▲李宇翔造勢現場人潮。（圖／翻攝自李宇翔臉書粉專） 。

▲李宇翔在臉書貼出造勢現場人潮照。（圖／翻攝自李宇翔臉書粉專）

記者曾羿翔／綜合報導

九合一大選進入倒數階段，綠營新北市第二選區議員候選人李宇翔把握時間衝刺，在泰山聯合競總成立大會上，新北市長候選人林佳龍現身為他助攻選情。林宇翔13日晚間在臉書粉專開心貼出當天人潮照片，「感謝鄉親再一場千人到場相挺，感動爆場大成功」。

李宇翔還指出，坦白說，「我原本認為如果有300人就可以偷笑了，真的非常感謝鄉親熱情支持新人！照片整理完，再好好訴說我滿滿的感謝。」PO文一出，底下也吸引不少支持者喊話，「五泰林堅定支持市議員1號李宇翔，高票當選」、「辛苦了！加油」、「深耕有成一定贏」。

▲新北第二選區議員候選人李宇翔。（圖／翻攝自李宇翔臉書粉專）

▲新北第二選區議員候選人李宇翔。（圖／翻攝自李宇翔臉書粉專）

林佳龍13日出席李宇翔的泰山聯合競總成立大會時表示，「自己與李宇翔都是雲林子弟，新北也有很多從中南部到這裡打拚的朋友，這幾天和李宇翔在車隊掃街也看到許多五股、泰山的朋友跑來打招呼，請大家要把熱情拿出來，把氣勢造出來。」

李宇翔今年30歲，國立政治大學東亞研究所畢業，曾任立法委員趙天麟國會辦公室副執行長與新北市議員何博文辦公室主任，2020年時組織新北市小英青年後援會，並擔任會長一職。2021年9月17日宣布投入2022年新北市第二選區（五股、泰山、林口）議員選舉，爭取議員初選，後來正式獲提名參選2022年新北市第四屆議員選舉。

▼林宇翔感動鄉親力挺，當天爆場大成功。（圖／翻攝自李宇翔臉書粉專）

▲新北第二選區議員候選人李宇翔。（圖／翻攝自李宇翔臉書粉專）

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