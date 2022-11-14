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13頁祕帳鐵證曝光　高虹安涉A助理費案情升高

本刊取得吹哨者提供的13頁薪資內帳明細，高虹安不只涉詐領助理加班費，連助理本薪都「低薪高報」涉詐公款挪作他用。（翻攝自高虹安臉書、吹哨者提供）

▲本刊取得吹哨者提供的13頁薪資內帳明細，高虹安不只涉詐領助理加班費，連助理本薪都「低薪高報」涉詐公款挪作他用。

圖文／鏡週刊

民眾黨立委高虹安遭控詐領助理費案情再度升高！本刊取得吹哨者提供連續11個月、共13頁的薪資內帳明細，發現高虹安不只涉嫌要求助理上繳加班費，就連助理本薪也被浮報、詐領，多名助理向立法院申報的金額都比實際薪資多出數千元至5萬元不等，這些遭「低薪高報」的薪資差額，連同每個月的加班費，都要上繳辦公室的公積金再挪作他用，高虹安涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪嫌明確，吹哨者已將資料送交檢調機關，有待司法釐清真相。

「沒有任何不該領的錢進到虹安的口袋！」遭控詐領助理費的民眾黨新竹市長候選人高虹安，本月10日凌晨在臉書表示，她從政以來，每位助理都有在他們崗位上確實工作，所領取的助理費、加班費，都是助理們以實質付出勞務、責任所換取的，薪酬也直接進入他們戶頭。

至於率先指控高虹安詐領助理費的國民黨新竹市長候選人林耕仁，8日卻突然踩煞車表示，將回歸市政願景討論，林的競總主委許修睿指「紛紛擾擾就此結束」，競總榮譽主委林政則也說「高虹安不是壞人，她也是一位很好且愛護地方的人士」。高虹安則在助理費案延燒近半個月以來，數度澄清自己絕無詐領助理費。

不過，隨著林耕仁陣營先前踢爆的內容，及吹哨者陸續爆料的多份資料，案情已如滾雪球般越滾越大，疑點也愈來愈多，包括高虹安是否以男友李忠庭當人頭詐領助理費？是否要求公費助理的加班費上繳作為個人使用的小金庫？李擔任高的公費助理期間，是否同時在永齡基金會任職並年領600萬元？都有待高進一步說明。

▼根據吹哨者提供的2月薪資內帳明細，高虹安辦公室向立法院申報的助理薪資與實際薪資有落差，疑低薪高報。

根據吹哨者提供的2月薪資內帳明細，高虹安辦公室向立法院申報的助理薪資與實際薪資有落差，疑低薪高報。（吹哨者提供）

在此之前，本刊又進一步取得吹哨者提供、共13頁的薪資內帳，內容詳細記錄2020年2月至12月、共17名前後任公費助理的薪資及勞健保扣繳細目，吹哨者以此指控，高虹安不只涉嫌詐領助理加班費，就連部分助理的本薪也被浮報、詐領，這些助理每月入帳的全額加班費與浮報薪資造成的差額，都被要求「退款」上繳至辦公室的公積金帳戶，再挪作他用。

立法院規定，每間立委辦公室可向立院請領的公費助理薪資上限為42萬4,360元，加班費上限則是8萬4,872元，根據吹哨者提供的內帳，高虹安辦公室疑似為了報滿薪資上限，部分助理的薪資在11個月內多次浮動，例如助理A申報的月薪即在7至8萬元間忽高忽低，有6個月是報7萬元，有2個月分別是7萬5,161元、7萬7千元，另3個月則是8萬元；又如助理G有3個月申報7萬元、另3個月為6萬7,360元，剩下的5個月則每月都不同，從5萬6,500元至7萬2千元不等。

本刊檢視這本內帳發現，高辦不少助理都有低薪高報的紀錄，以2020年2月為例，多名助理向立院申報領取的金額，都比實際薪資多出數千元至5萬元不等，如擔任公費助理的高虹安男友李忠庭，向立法院申報領取的月薪是4萬1,260元，但內帳紀錄的實際薪資卻是3萬元；同月，助理E向立法院申報領取的月薪是5萬元，內帳的實際薪資及應領金額卻都是0。

類似狀況不只出現一次，例如助理G該年2至5月內帳的實際薪資為6萬2千元，但向立院申報領取的月薪卻是7萬元；助理C該年4、5月的實際薪資4萬6千元，也高報成4萬8,500元；同年11月，助理A向立法院申報領取月薪8萬元，但內帳「當月薪資應入帳」欄卻只有6萬7,759元（扣除應繳保費得出），這些多出來的金額，有多筆都被要求上繳至高辦的公積金再挪作他用。

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