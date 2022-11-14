凌濤競總成立　朱立倫呼籲選民支持：藍軍年輕世代代表

▲凌濤競總成立，黨主席朱立倫到場加油打氣。（圖／凌濤競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園區市議員候選人凌濤競選總部、13日正式成立。曾擔任國民黨文傳會主委和發言人的凌濤表示，總部成立沒有造勢、沒有動員、沒有架設舞台、沒有設立任何職務，他要把所有的心力，放在桃園的發展與孩子的未來，感謝黨主席朱立倫、國民黨桃園市長候選人張善政、立委萬美玲及各方支持者，到場加油打氣。

朱立倫出席凌濤競選總部成立，媒體詢問是來為「朱立倫子弟兵」加油打氣的說法表示，凌濤不是朱立倫的子弟兵、也不是任何人的子弟兵，凌濤是國民黨年輕世代的代表，凌濤的家族從雲林移居到桃園很久，桃園的雲林鄉親是桃園非常重要的力量。

曾擔任桃園縣長的朱立倫說，桃園人從來不會分「你來自哪裡？」只要來到桃園這個家庭，就是桃園人；而凌濤最近的表現，獲得很多很多桃園鄉親的認同跟肯定，希望他要繼續努力，繼續地深耕基層，因為參選市議員就是要一步一腳印，這一點，凌濤幾乎都做到了，每一天一大早或者下班的時候，都在各重要街頭勤於拜票，相信他會繼續地努力、繼續地加油。

目前也擔任桃園市長候選人張善政競總部發言人的凌濤說，選戰期間，他6點站路口、接著開記者會、市場拜票，晚上跑活動，支持者關切他是否會影響自己的選情？他強調「大局為重，桃園一定要贏。」再怎麼早起，就算熬到兩、三點，整理市政檢驗資料，他都全力以赴，因為桃園需要一位具有國際觀的工程師市長，一位好的市長當選，才能夠帶領桃園發展，完全改變桃園的未來，讓我們的孩子過得更好。