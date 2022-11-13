鄭文燦深夜怒發文打臉李鴻源　「公然造謠降低格調令人搖頭」

▲桃園市長鄭文燦深夜發文打臉李鴻源的指控。（圖／鄭文燦臉書）



記者陶本和／台北報導

針對前內政部長李鴻源聲稱桃園是5家顧問公司、5家廠商承包全市工程一事，桃園市長鄭文燦13日晚間表示，這完全背離事實，一個人可以為了選舉目的，失去做人做事該有的基本原則，他不滿李鴻源公然造謠，「不管你是不是考慮道歉，你的發言，是降低自己的格調與專業，讓人搖頭。」

由於李鴻源聲稱桃園市是5家顧問公司、5家廠商承包全市工程，鄭文燦晚間憤而透過臉書反擊，強調這種完全背離事實的話，出自於一位曾經當過內政部長的人口中，只能說，一個人可以為了選舉的目的，失去了做人做事該有的基本原則。

鄭文燦說，李鴻源在完全不清楚事實狀況之下，公開造謠，這樣的發言，砸了自己的招牌，也傷害了公務員的尊嚴，「我認為，不管你是不是考慮道歉，你的發言，是降低自己的格調與專業，讓人搖頭」。

鄭文燦表示，桃園參考日本選商制度規劃建制，以廠商履歷選優良廠商，對於曾擔任公共工程會主委的人，更應該理解工程人員的辛苦，卻不斷地打擊基層承辦人員、站在第一線事務官點點滴滴累積的努力。

鄭文燦指出，捷運綠線工程服務廠商是互助營造、大陸工程、日商大豐、大林組等優良廠商承建；剛決標的亞矽創研發中心和即將明年完工的會展中心是根基營造承攬；圖書總館是春原營造；區段徵收工程的施工廠商有皇昌、利德、德昌、春原、雙喜、開源等，這些都是過去實績很好優質的廠商，在中央部會，在地方政府，都有非常好的表現；社會住宅工程則有潤弘、建國、華大成、偉邦等等参與，也都是公共工程金質獎的常勝軍。

鄭文燦進一步表示，在桃園的技術服務廠商包括臺灣世曦、中興顧問、亞新工程顧問、TYL、美商美聯、美商傑明、和建、世合、惇陽、拓緯大、中型顧問公司，且有非常多優秀建築師共同參與桃園各項建設。

鄭文燦也說，在升格前，桃園工程很少拿到工程會的金質獎、金安獎；這八年來，得了30多件金質獎、金安獎。對全國各縣市而言，是超高門檻；而今年號稱建築界的奧斯卡獎「全球卓越建設獎」在巴黎舉行，台灣代表團一共得到11個獎項，桃園市政府獨得4個，其中「大有梯田生態公園」及「橫山書法藝術館」還得到兩個金獎。

鄭文燦強調，連水務局的A7文青水資源中心，號稱全國最美的水資源中心，處理廠在地下，地上設計成一個莫比斯環的公園，象徵水循環利用，得到了德國紅點設計獎、美國的繆思獎。

鄭文燦表示，因為桃園公共工程表現優良，工務局局長賴宇亭去年更獲得公共工程金質獎個人貢獻獎特優，這真的很不容易的成績，「八年來，在桃園拚建設的廠商超過上百家，在工務局同仁們的督導帶領下，與服務廠商一起把公共工程努力做好」。

鄭文燦認為，選舉不是泥巴戰，更不是抹黑大賽，桃園絕對不會停下進步的腳步，「我想，過程中有很多看不到的辛苦，但抹黑會過去，口水會過去，而建設會留下，我們市民的幸福也會留下」。