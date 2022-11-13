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快訊／會所醜聞震撼彈！檢舉跨國洗錢害2檢遭調職　吹哨者說明始末

記者張君豪／台北報導

今年遭檢舉勾結多名高階警官跨國洗錢案的主嫌、名模錢帥君同居人綽號「小明」的郭哲維日前潛逃出境，之後就驚傳旗下包含信義區88會所、內湖區69會所兩間招待所的影像曝光，包含警大校長陳檡文、中山偵查隊長林弘基等諸多官警，甚至警政署政風室主任檢察官黃錦秋、新北地檢署承辦跨國洗錢案檢察官王涂芝兩名女性檢察官均曾出入上述兩會所。

▲李姓檢舉人13日晚間透過臉書爆料，說明88會所近來影像始末 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李姓檢舉人13日晚間透過臉書爆料，說明88會所近來影像始末 。（圖說／記者張君豪翻攝）

江湖謠傳是郭哲維與手下詐財斷腿糾紛導致，13日晚間傳聞中被打斷腿的李姓涉案人出面說明，證實他曾赴警政署檢舉多名官警涉入郭哲維集團接受饋贈招待。

▲李姓檢舉人13日晚間透過臉書爆料，說明88會所近來影像始末 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李姓檢舉人13日晚間透過臉書爆料，出示診斷證明證實自己曾遭郭哲敏集團擄走打斷腿 。（圖／記者張君豪翻攝）

李姓男子錄下自白說明「當時已經沒有88會所，因為88會所2020年已經停業，所以沒有所謂的離開偷拿影片」、「我本人確實投訴警政署政風室，我因被郭哲敏軟禁在大直香榭花園酒店數天，還被脅迫家裡拿錢來贖我，並且我的左腿被打斷，我冒著生命危險，去政風室投訴郭哲敏的所有犯行」。

但李男話鋒一轉強調，「我並沒有拷貝任何影像，沒有去過88會所、郭哲敏利用超跑公司在洗錢，不但把車主與投資人的錢都占為己有、還把所有的責任都推給我，所以我決定站出來，將全部的事情昭告大眾」。

▲李姓檢舉人13日晚間透過臉書爆料，說明88會所近來影像始末 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李姓檢舉人13日晚間透過臉書爆料，說明88會所近來影像始末 。（圖／記者張君豪翻攝）

李男透過錄影自白澄清近日來的爆料疑點、他表示，「各大媒體說離職員工爆料，所有一切都不是我的爆料，因為我沒有88會館的影像，也沒有辦法提供任何影片資料給記者，我到政風室投訴內容製作筆錄，只有針對郭哲敏的犯罪集團資料證據，沒有提過林秉文先生，我也只是對偵辦我案件的警察有不滿，對他們的處理不當投訴政風室。」

李男並指出，「今天政風室主任黃主任得知我的檢舉信後立刻偵辦，如此願意伸張正義辦案的黃主任與王姓檢察官，有這樣行動力還需要存在質疑嗎？」身為吹哨者的李男並質疑法務部，為何利用進入松勤88的這個理由就把偵辦的黃主任跟王檢察官的正義人士直接撤換？案件才剛開始辦一小部分，還有很多不法正在偵辦，他認為用這種方式終止就會主嫌能逍遙法外。

李男並質疑，「檢警單純同事聚會，在場無不法人員，沒有業者業主，這樣就是一個官商勾結的聚會？如果在場有其他關係人存在，請問證據在哪裡呢？」他並質疑法務部，為何用一段文字，就可悍然調職正義的王姓檢察官跟黃主任，這是不是郭哲敏集團想要拖慢偵辦的要進度的技倆呢？

李男在13日晚間透過自己臉書發聲明，強調郭的集團黑白關係很好神通廣大，「終於找到願意伸張正義的2位檢查官跟此案配合的警官，我想問現在用心辦案的人又全部被調職」他認為自己願意接受懲罰也願意站出來吹哨檢舉，但他現在又要重回活在恐懼之中，他擔心自己的人身安全，難過到「該怎麼辦，正義何在？」

最後李男強調，「郭哲敏這個犯罪集團，真的好神通廣大，現在甚至利用媒體影射是我copy影像」，他澄清絕無攜出影像，也願意接受檢調傳喚還原事實。

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