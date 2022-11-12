女檢察官也爆「曾去招待所」遭拔官調查　法務部深夜發聲明

▲信義區豪宅招待所88會所內部裝潢曝光。（圖／翻攝畫面）

記者柯沛辰／綜合報導

新北檢警近日偵辦洗錢及地下匯兌案，怎料名模錢帥君富商男友郭哲敏潛逃出境，又牽扯出警界高層前往郭男的「八八會館」招待所飲酒作樂。《鏡週刊》11日加碼爆料，警政署政風室主任黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝等2名女檢3年前也受邀歡唱。對此，法務部11日深夜表示，全案調查中，目前已將黃調離現職。

法務部表示，本部於獲悉後，立即責令廉政署進行相關調查，目前正由內政部政風處依法查處中，對於報導指稱檢察官參加檢警聯誼餐敘及受邀至某處銀樓地下室及信義區唱歌與有誰在場等內容，現均仍調查中，而遭指涉的警政署政風室黃姓主任，將由廉政署先行調離現職，靜候調查。

至於另一名新北檢王姓檢察官，法務部表示，將由新北地檢署送分調字案依法調查，「本部將秉持勿枉勿縱立場，責由廉政署及臺高檢署督導深入查明原委，務求儘速釐清事實，一切依法嚴正處理，以昭公信。」

▲警大校長陳檡文與黑幫份子同赴招待所監視器畫面。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）

綽號「鱸鰻」的金主林秉文先前幫藝人澎恰恰協調債務，不料疑似涉嫌詐欺、洗錢及地下匯兌，本月2日遭逮捕。不過，另一名主要涉案人郭哲敏提前潛逃出境，加上警察大學校長陳檡文被爆料曾赴郭哲敏的「八八會館」招待所，被外界質疑是警方洩密，才讓郭在收網前夕得以全身而退。

事件延燒後，前立委黃國昌加碼爆料，中山偵查隊長林弘基在2019年也曾到郭哲敏位在內湖行愛路的招待所賭天九牌，在警界投下震撼彈。如今《鏡週刊》又獨家揭露2名女檢曾受新北刑大高層續攤前往「八八會館」唱歌，引起法務部高度重視，已責成廉政署、高檢署盡速調查。

▼林弘基被爆料在2019年前往招待所玩天九牌。（圖／翻攝黃國昌臉書）