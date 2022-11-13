泰國減肥代餐藏4千萬海洛因！天道盟竹聯攜手運毒　9人落網3收押

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊13日宣布破獲天道盟同心會同舟分會長蔡男（52歲、有毒品、妨害自由、傷害等前科）與竹聯幫平堂松山分會共組跨國運毒集團，他們年9月從泰國曼谷以網購「代餐食品」夾帶高達7.3公斤、台灣市場末端價格逾4千萬元的高純度海洛因，專案小組成員假扮郵差運送毒包裹，前後逮捕該運毒集團成員共9人到案，蔡姓主嫌等3人因否認涉案，訊後遭羈押禁見。

▲刑事局13日宣布破獲天道盟同舟分會長蔡男涉嫌走私7公斤海洛因毒品案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）





▲刑事局13日宣布破獲天道盟走私7公斤海洛因毒品案，圖為陳男遭拘捕畫面。

刑事局偵三大隊指出：近年因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，運毒集團利用國際包裹夾藏毒品模式自境外走私毒品，關務署在今年9月中旬透過X光掃描發現一從泰國曼谷寄出「代餐食品」航空包裹，內藏一級毒品海洛因25盒、關務署人員會同刑事局開箱檢視，發現每包代餐食品內藏8小包海洛因，查扣總計毛重7.378公斤，總數量約200包的海洛因毒品。

關務署、刑事局偵三大隊會同台北市萬華、大安、文山一警分局、新北市蘆洲、永和警分局報請台北地檢署指揮共組專案小組深入追查。檢警按兵不動，幹員偽裝郵差，根據毒郵包上收貨地點，9月17日赴北市萬華區埋伏，結果發現運毒集團現場除收貨人陳嫌外，附近停車場還有3人在車上監控過程。

警方先逮捕收貨人、運毒監督者楊男、司機陳嫌、及提供犯案聯絡用王八機的林姓犯嫌，並循線追查上手林男、還有竹聯幫捍衛隊成員身分的陳男等3人到案。檢警根據落網成員供詞，鎖定幕後操盤的天道盟同心會同舟分會長蔡男，及其左右手呂男，以及跨幫派合作運毒、隸屬竹聯幫平堂松山分會的黃男。

警方查出該運毒集團分層嚴密，由主嫌蔡男在幕後遙控，並透過竹聯幫平堂黃男居間物色運毒收貨的收貨手、交通司機成員，並在毒品收貨、轉運設下直接對蔡男負責的「監督者」。收貨人陳男落網後辯稱，他僅是被告知幫忙收跨國郵包，成功將可獲得新台幣200萬元酬勞，失敗也有15萬元走路工可賺，才會答應出面收貨。

警方在9月間陸續逮捕第一層、第二層運毒集團成員後，11月初分赴新北市林口區等多處逮捕蔡姓主嫌等3人，並在黃男位於林口社區大樓住處起獲毒咖啡包89包，並在蔡男、呂男住處起獲疑似運毒資金新台幣503萬餘元。

蔡男為規避關務署及檢警追查，跨海下訂這批毒品前，還特地要小弟帶收貨陳男到台北市松江路的泰商盤谷銀行太北分行進行5.3萬元泰銖的跨國匯款，佯做跨國購買瘦身代餐的交易憑證，未料7公斤海洛因剛入關就遭盯上，警訊後依走私毒品觸犯毒品危害防制條例移送台北地檢署。蔡姓主嫌、呂男、林男等3人因否認運毒，拒絕供述犯罪內容遭檢察官聲押獲准，其餘涉案成員裁定交保、限制住居。

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