警大校長陳檡文赴招待所　3女身分曝！違紀案仍待釐清



▲警大校長陳檡文與黑幫份子同赴招待所監視器畫面，經調查釐清在場女身分曝光。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供，下同）

記者張君豪／台北報導



現任警大校長陳檡文11月4日遭人爆料，2017年8月24日，他擔任警政署警政委員任內，與綽號「鱸鰻」的江湖聞人林秉文、高利貸業者林彥廷等人到位於台北市信義區松勤路88號的私人招待所「88會所」進行餐敘；事後內政部長徐國勇震怒，加上陳檡文官拜3線4星與警政署長同階，後續調查工作由內政部政風處接手。



根據監視器影像顯示，陳檡文遭人5年前擔任警政委員時，當天搭乘江湖聞人林秉文提供的高檔保母車，在小弟前簇後擁下進入88會所。內政部政風室接手調查後，責成警政署督察室查訪當天在場關係人，釐清當天交往狀況；據了解，當天在場被監視器拍下的3名女性，其中一名是在場簡男的妻子，另外兩人則是負責端餐服務、位於招待所一樓外匯餐廳的服務生。







但巧合的是，就在警政署督察室上周五完成上述調查後，13日查訪關係人調查內容就對外揭露，加上在場3位女性身分並無特別，時機相當精準，藉此澄清陳檡文並無前往有女陪侍的不正當場所；但警界知情者透露，88會所本來就非台北市警局列管的「風紀誘因不正當場所」。



陳檡文「情蒐白狼」說先被前警政署督察室主任耿繼文痛批「無恥說謊、忘記警大校訓」，事發後警政署長黃明昭接受媒體訪問也證實，陳檡文當時並未呈報任何書面情資，也未依《警察人員與特定對象接觸交往規定》，沒有依規定事先報准，事後也未呈報接觸內容的書面記錄。



依《警察人員與特定對象接觸交往規定》第一條規定：「警察人員未經核准，禁止與治安顧慮人口、不良幫派組合分子、經營色情、賭博、破壞國土及其他不法業者以飲宴應酬等方式進行之聯繫、交際行為。」陳檡文當時密會高利貸業者、及甫從澳門創業返台的江湖聞人林秉文聚餐，是否觸犯相關規定將由內政部後續釐清。



另外，對比法務部11晚間將兩名曾涉足88會所的女檢察官火速調離原職並靜候司法調查，身為全台灣「唯二」的3線4星警大校長涉赴會所接受曾遭檢警調查對象餐敘，迄今內政部仍未做相關妥善處置，也未根據該交往條例規定的獎懲辦法祭出行政處分以飭警紀，兩相比對其他曾赴招待所的中階官警及司法官處境，難怪警界頗多抱怨，直稱根本就是「刑不上大夫」現代版，內政部迄今態度難杜警界基層悠悠之口。

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