　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警大校長陳檡文赴招待所　3女身分曝！違紀案仍待釐清

▲▼警大校長陳檡文與黑幫份子同赴招待所監視器畫面。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）
▲警大校長陳檡文與黑幫份子同赴招待所監視器畫面，經調查釐清在場女身分曝光。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供，下同）

記者張君豪／台北報導

現任警大校長陳檡文11月4日遭人爆料，2017年8月24日，他擔任警政署警政委員任內，與綽號「鱸鰻」的江湖聞人林秉文、高利貸業者林彥廷等人到位於台北市信義區松勤路88號的私人招待所「88會所」進行餐敘；事後內政部長徐國勇震怒，加上陳檡文官拜3線4星與警政署長同階，後續調查工作由內政部政風處接手。

根據監視器影像顯示，陳檡文遭人5年前擔任警政委員時，當天搭乘江湖聞人林秉文提供的高檔保母車，在小弟前簇後擁下進入88會所。內政部政風室接手調查後，責成警政署督察室查訪當天在場關係人，釐清當天交往狀況；據了解，當天在場被監視器拍下的3名女性，其中一名是在場簡男的妻子，另外兩人則是負責端餐服務、位於招待所一樓外匯餐廳的服務生。

▲▼警大校長陳檡文與黑幫份子同赴招待所監視器畫面。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）

但巧合的是，就在警政署督察室上周五完成上述調查後，13日查訪關係人調查內容就對外揭露，加上在場3位女性身分並無特別，時機相當精準，藉此澄清陳檡文並無前往有女陪侍的不正當場所；但警界知情者透露，88會所本來就非台北市警局列管的「風紀誘因不正當場所」。

陳檡文「情蒐白狼」說先被前警政署督察室主任耿繼文痛批「無恥說謊、忘記警大校訓」，事發後警政署長黃明昭接受媒體訪問也證實，陳檡文當時並未呈報任何書面情資，也未依《警察人員與特定對象接觸交往規定》，沒有依規定事先報准，事後也未呈報接觸內容的書面記錄。

依《警察人員與特定對象接觸交往規定》第一條規定：「警察人員未經核准，禁止與治安顧慮人口、不良幫派組合分子、經營色情、賭博、破壞國土及其他不法業者以飲宴應酬等方式進行之聯繫、交際行為。」陳檡文當時密會高利貸業者、及甫從澳門創業返台的江湖聞人林秉文聚餐，是否觸犯相關規定將由內政部後續釐清。

另外，對比法務部11晚間將兩名曾涉足88會所的女檢察官火速調離原職並靜候司法調查，身為全台灣「唯二」的3線4星警大校長涉赴會所接受曾遭檢警調查對象餐敘，迄今內政部仍未做相關妥善處置，也未根據該交往條例規定的獎懲辦法祭出行政處分以飭警紀，兩相比對其他曾赴招待所的中階官警及司法官處境，難怪警界頗多抱怨，直稱根本就是「刑不上大夫」現代版，內政部迄今態度難杜警界基層悠悠之口。

【相關新聞】

►獨／神秘招待所藏數位版「百官行述」　至少百人入鏡全挫咧等

► 育成高中驚見「黑衣人」堵校門！女同學IG大戰　媽找人接她下課

天道盟議員候選人狗籠關富商！競總如軍火庫　這些人都成俎上肉


►鱘龍紅藻精下殺6.3折！充滿活力＋行動力

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
郭台銘相挺！高虹安致謝：人生最幸運的事
新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包
3原因讓你臭屁變多！醫：吃飯少說話　1情況恐是「腸道肉爛掉」
快訊／國王單場22顆三分彈狂破PLG新高　主場35分痛宰攻城
蕾菈喝掛「下樓失足險摔」　老公超Man舉動被拍：好猛
「5+n」明上路！戶外口罩鬆綁1條件達標
老公趁懷孕嫖妓　二寶媽摸下體揭穿真相崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警大校長陳檡文赴招待所　3女身分曝！違紀案仍待釐清

皮夾被偷？台中男急報警　員警一看在這...他尷尬笑了

2立委質疑警政單位吃案　公訴性侵案被消失！怒批毫無作為

爬火炎山墜3米邊坡　退休警送醫不治！腳程快脫隊卻釀悲劇

方向燈剛打...白車國道「任性切」遭大貨車擊落　驚悚影片曝！

對女師伸鹹豬手！台東校長瞎扯「扳機指」　法官拿筆錄簽名打臉

快訊／台南市議員候選人每票1.5萬賄選遭聲押　法官駁回當場釋放

德國夫婦環台困中橫！派出所送各地名產　隔天還morning call

快訊／狹路會車「自小客巴庫」…一家4口墜20m邊坡！車身90度側翻

捷運中山站出口鬥毆！擺攤位置喬不攏　2攤商爆全武行

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

羅志祥演唱會「跌倒趴地」全嚇傻　敬業爬起...忍腳痛繼續跳

7歲兒做作業崩潰爆哭2分鐘　媽心疼：不該給這麼多壓力

秀呼拉圈請小白鯨評分　牠看完整段秒無情游走

陸天兵工人「拿玻璃片擋門」　電梯移動...瞬間爆裂釀故障

警大校長陳檡文赴招待所　3女身分曝！違紀案仍待釐清

皮夾被偷？台中男急報警　員警一看在這...他尷尬笑了

2立委質疑警政單位吃案　公訴性侵案被消失！怒批毫無作為

爬火炎山墜3米邊坡　退休警送醫不治！腳程快脫隊卻釀悲劇

方向燈剛打...白車國道「任性切」遭大貨車擊落　驚悚影片曝！

對女師伸鹹豬手！台東校長瞎扯「扳機指」　法官拿筆錄簽名打臉

快訊／台南市議員候選人每票1.5萬賄選遭聲押　法官駁回當場釋放

德國夫婦環台困中橫！派出所送各地名產　隔天還morning call

快訊／狹路會車「自小客巴庫」…一家4口墜20m邊坡！車身90度側翻

捷運中山站出口鬥毆！擺攤位置喬不攏　2攤商爆全武行

新北展現永續決心　五股夏綠地獲國家永續發展獎

新北比特犬絕育補助　即日起至12／9開放申請...未絕育者罰飼主

新北淡水農村發展幕後功臣　忠寮社區李鎮榮獲農村領航獎

一天打幾次手槍？她羞吐「人體極限」會射出血　網猛撸：痛得要死

孫耀威拍片「拿馬桶刷刷牙搞笑」惹議！　網無言：低級趣味

他入手「高雄4公寓」全出租！投資房產心得曝光：沒賠過錢

睽違13年！　國泰金蔡宏圖首獲聯合國COP 27會議邀請

夢想家「魔鬼主場」遭攻破33分慘敗　簡浩：忘掉再調整

918地震調查報告將延後發佈　地調所：玉里斷層敏感區仍待評估

「在巨人肩膀上看更遠！」高虹安致謝郭台銘相挺：人生最幸運的事

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

社會熱門新聞

西濱火燒車3死！家族24天失5至親　肇事駕駛下場曝

每票1萬5！台南市議員候選人涉賄遭聲押

「打靶有種朝我開槍！」二等兵嗆班長遭判刑

疑妻出軌！醋夫砍頸濺血　她求法官重判

快訊／狹路會車「自小客巴庫」…一家4口墜邊坡

雲林20歲男遭刺死！兇嫌曝動機

即／田中馬「男選手倒臥民宅前」！緊急送醫不治

6屁孩「帶刀進耶誕城」遭警制伏

男陳屍興南夜市窄巷　兩周才被發現

6男闖民宅獵殺寵物豬！當場「處決」滿地血

男跑田中馬健跑組！離終點1.2km倒下猝逝

基隆男未走斑馬線遭撞死！駕駛獲判無罪

即／台南市議員候選人賄選遭聲押　法官駁回

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

更多熱門

相關新聞

2女檢察官受高階警邀歡唱　法務部：調查中

2女檢察官受高階警邀歡唱　法務部：調查中

警大校長陳檡文與內湖偵查隊隊長林弘基，近日接連被爆進出不當場所，引發爭議。而媒體報導，稱警政署政風室主任黃錦秋與新北地檢署檢察官王涂芝，2020年間兩度與多名警官到豪宅與銀樓地下室唱歌。法務部隨即發布聲明，將黃錦秋調離現職進行調查，至於王涂芝部分，則由新北地檢分案調查。

女檢也爆「曾去招待所」遭拔官調查

女檢也爆「曾去招待所」遭拔官調查

獨／郭哲敏離境疑有鬼　檢方澄清了

獨／郭哲敏離境疑有鬼　檢方澄清了

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

郭哲敏潛逃有內鬼洩密？警政署曝檢舉+偵辦時間序

郭哲敏潛逃有內鬼洩密？警政署曝檢舉+偵辦時間序

關鍵字：

警政署內政部督察室政風處陳檡文警察大學

讀者迴響

熱門新聞

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

房間看到「磁磚、圓形鐵片」不要租！

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

主持一哥腹痛叫救護車緊急開刀…竟爆盲腸癌！2度手術暴瘦

西濱火燒車3死！家族24天失5至親　肇事駕駛下場曝

山貓颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

羅志祥開唱「原來這種人還能活躍」被酸爆！

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

影／12秒看陳紫渝多夯！狂撩粉絲：我只有你們

童頭長角！細菌害腦膜穿出腦殼亡

木村拓哉50歲了！2愛女同框帥爸…躺沙發醜照也PO

更多

最夯影音

更多
催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係
鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面