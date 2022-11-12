女檢察官也受邀招待所歡唱　黃國昌傻眼：到底結交多少檢警調人員？

▲台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌。（圖／記者游宗樺攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北檢警近日偵辦洗錢及地下匯兌案，怎料主嫌郭哲敏潛逃出境，又牽扯出警界高層前往郭男的「八八會館」招待所飲酒作樂。更有消息傳出，警政署政風室主任黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝等2名女檢3年前也受邀歡唱。前立委黃國昌12日質疑，郭哲敏這個集團，到底透過這種手法，攀附了多少檢警調人員、結交了多少權貴高官？

警大校長陳檡文，曾與綽號「鱸鰻」的蘆洲角頭林秉文，一同赴郭哲敏招待所「八八會館」，現場還有傳播妹陪同。而內湖分局偵查隊長林弘基，曾與新北市刑大偵二隊小隊長陳中秋，至郭哲敏的內湖招待所賭天九牌。

今更傳出警政署政風室主任與本案承辦檢察官，也曾至郭哲敏的招待所「八八會館」對此，新北地檢署回應，目前已分調字案調查，而黃姓政風室主任已遭調離職務；承辦的王姓檢察官則簽請迴避。

對於今日傳出消息，黃國昌痛批，這件醜聞雪球越滾越大，今日發展更是令人難以置信，郭哲敏這個集團，到底透過這種手法，攀附了多少檢警調人員、結交了多少權貴高官？

黃國昌批評，主嫌郭哲敏在本月檢警執行搜索前人早就跑了，據自己側面了解，調查局早已立案調查郭哲敏集團犯行，但警方提前一步發動搜索，卻選在郭出境的日期出手，這是偶然的巧合？還是警方刻意的選擇？

黃國昌呼籲，警政署長黃明昭，應該著手徹查警界違法亂紀與內鬼洩密行為。法務部長蔡清祥，火速清查是否還有其他檢察官涉足郭哲敏集團招待所。這件醜聞不僅於此，若沒有揪出背後牽扯的官商勾結，查明此間衍生龐大利益油水，將再度重擊人民對於政府掃除黑金的信心。