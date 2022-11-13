野人火鍋店員結錯帳！他凌晨2點半被「call回店」氣炸：糟糕的體驗

▲一名網友分享到野人火鍋用餐的消費體驗。（圖／翻攝自Dcard，下同）

網搜小組／閔文昱報導

KID（林柏昇）經營的火鍋店「野人火鍋」日前被爆出新竹店肉質出包，讓KID緊急宣布該分店要退回試營運模式。不料，近日又爆出有顧客到野人火鍋其他分店消費後，店家結錯帳，事後還堅持要他在凌晨2點半左右返回店裡作廢發票，讓他不滿「為什麼要浪費時間跟金錢收拾你們的爛攤子？」貼文一出，引發熱議。

「糟糕的消費體驗！」一名網友在Dcard發文表示，他12日半夜到野人火鍋用餐，2人消費金額約1200元，整體餐點都非常不錯，不管是肉的新鮮度，還是菜的爽脆度都非常棒，但結帳時因店家沒給他明細，因此他並不清楚正確消費金額，只能推估一個大概金額，並依照店員給出的金額結帳。

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然而，正當原PO今日凌晨2點21抵達家門口時，突然就接到店家電話，要求他返回現場去作廢發票等等，他雖明確表示不願意，但店員依然纏著他回店裡刷退。對此，他只能百般不願意的驅車回到店裡，結果回到現場後，店員又稱刷卡機故障，沒辦法刷退只能退現金並且幫打9折，讓他覺得非常不合理，「以往經驗是刷卡退現金不太正常」。

原PO直言，自己是衝著KID去的，加上網路上評價還不錯，沒想到卻是這種體驗，「為什麼要浪費時間跟金錢收拾你們的爛攤子」，希望這間店的服務態度能重新審視一下。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛留言「半夜兩點多還要求回去，結帳發票是打到2億是不是」、「特別跑回去一趟才九折喔」、「凌晨兩點半為什麼要叫人回去，不能隔天再處理嗎…」、「半夜叫客人特地回去處理他們的失誤，給個九折感覺很嘲諷，寧可好好睡一覺也不要那個九折⋯」、「也太誇張 ，半夜打電話」。

不過，也有網友認為「我覺得這還好啦，還可以原諒，可能太忙了吧」、「當天刷卡機關帳之後，帳務處理會變得相對複雜」、「當天帳務刷卡機能直接按刷退，如果不是當天要跟信用卡公司申請，蠻麻煩的」、「原PO本來就半夜去用餐啊，又不是中午去，晚上才接到電話雖然有錯，但我就覺得還能通融啊」、「看店員處理方式囉，我自己是知道有些機台要當天結清所以比較急，就當做善事唄」。

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