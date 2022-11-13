野人火鍋凌晨call客人回店刷退？KID經紀人「還原經過」

▲KID經營火鍋店「野人火鍋」。（圖／翻攝自Facebook／林柏昇 KID）

記者閔文昱／綜合報導

本站稍早報導「野人火鍋店員結錯帳！他凌晨2點半被『call回店』傻眼」，有網友近日表示，他到KID（林柏昇）經營的火鍋店「野人火鍋」用餐，結束後才剛到家門口就接到店家來電，表示結帳作業有誤，要求他當下就返回店裡，完全不顧當時已是凌晨2點半，讓他相當不滿。對此，店家和KID經紀人都出面回應了。

針對網友說法，KID經紀人澄清，經了解，該名客人是在13日凌晨2點左右用完餐離開，店家約在2點20分就發現多收了錢，當下並沒有要求客人需要立刻回到店裡處理，只是覺得有義務需要立即告知客人這件事，而客人則回應，因為住在附近所以可以回去處理。

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▲有網友分享到野人火鍋用餐的消費體驗。（圖／翻攝自Dcard）

KID經紀人表示，店裡主管13日下午也有再致電該名客人關心，雙方也都是好好溝通解決沒什麼問題。

據了解，店家事後強調，當時他們並沒有這麼急著要去處理這件事，只是擔心客人觀感會不好，才會在第一時間致電給對方告知刷錯金額狀況，強調並沒有要求對方一定要當下就回店刷退，對於人員疏失促成客人困擾願意致歉，並送上體驗券當作補償。

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