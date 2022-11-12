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勞局職場大小事　分享台南阿嬤甜甜的果醬味！

▲台南市勞工局舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請甜玉軒果醬專門店創辦人林韡勳老師，分享「傳承阿嬤手藝的台南果醬味」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請甜玉軒果醬專門店創辦人林韡勳老師，分享「傳承阿嬤手藝的台南果醬味」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實黃偉哲市長「希望家園」施政理念，台南市勞工局持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，12日邀請到了甜玉軒果醬專門店創辦人林韡勳老師，分享「傳承阿嬤手藝的台南果醬味」。

林韡勳老師除了經營果醬專賣店遠近馳名外，同時還是黃偉哲市長口中的台灣之光，他曾於日本愛媛縣舉辦「第四屆世界柑橘果醬大賽」，以「龍眼蜂蜜威士忌金柑果醬」、「白酒哈密瓜金柑果醬」榮獲一銀一銅的殊榮。

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林韡勳老師表示，美味的果醬是他童年記憶中的味道；起初，林韡勳以為果醬的製作並不會困難，但他卻是屢遭失敗；看著一鍋鍋被他倒掉的果醬，感到十分挫折，但他不放棄，還下了決心要把「果醬」這件事情做好；經過不斷的努力，他終於找到了讓果醬美味的秘訣，秉持天然健康的理念，不使用任何人工色素、香精、防腐劑，並且親自走訪產地拜訪農友，選用安全優質的當季水果，堅持每一瓶果醬純手工製作。他用他的堅持，成功地創造了這一個品牌，也很高興今天能將這樣的過程分享給台南的勞工朋友們。

▲台南市勞工局舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請甜玉軒果醬專門店創辦人林韡勳老師，分享「傳承阿嬤手藝的台南果醬味」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局局長王鑫基表示，黃偉哲市長以「希望家園」為台南市城市願景，並以向下延伸勞權公民教育，深植勞資共榮分享創造共好的理念，從2019年開始持續辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，課程內容多元有助於勞工朋友職場軟實力的提升與成長，下一場次於12月10日邀請大台南總工會講師、屏東大學兼任講師蘇振昌老師，與市民朋友分享「斜槓4.0！充實自己也幫助別人」，相關課程內容及報名方式登載於勞工局網站，報名網址https://goo.gl/oQ88z4，歡迎大家踴躍報名參加。▲台南市勞工局舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請甜玉軒果醬專門店創辦人林韡勳老師，分享「傳承阿嬤手藝的台南果醬味」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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職場台南阿嬤果醬

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