美氣候特使：COP27上「某些國家」拒絕提及1.5℃目標

▲拜登11月11日在COP27上發表演說。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

聯合國COP27氣候峰會11月6日至18日在埃及舉行。美國氣候特使凱瑞（John Kerry）12日在會議中提到，有少數國家拒絕在COP27官方文件中提及將地球暖化的升溫幅度控制在攝氏1.5度以內的全球共同目標。同時，他也表示，美國將不會設置「損失與損害」（loss and damage）專款給飽受氣候變遷威脅的貧窮國家。

根據路透報導，凱瑞在COP27峰會中被問到，是否有政府反對官方文件裡提到2015年《巴黎氣候協定》中的攝氏1.5度以內溫度增幅的目標。他回答，「你說的完全正確，極少數幾國，但確實有一些國家提出了，不要談到這個、談到那個。但事實是，這些字眼詞彙在格拉斯哥時就已經被採用了。」他指的是去年在在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的COP26峰會。

▲美國氣候特使凱瑞（John Kerry）透露，某些國家拒絕在文件中提到1.5℃的全球目標。（圖／路透）

凱瑞說，埃及並不打算在COP26取得進展後開倒車。隨著溫室氣體排放量增加，科學家們警告，現在若再不迅速地大幅減排，就有可能無法達成將升溫幅度控制在較工業革命前的均溫高出攝氏1.5度的門檻，超越這個門檻恐將引發最嚴重的暖化後果。

目前，全球均溫已經比工業革命時代上升了攝氏1.1度以上，已助長了極端天氣，造成經濟巨大損失。許多受害的開發中國家要求成立「損失與損害」專款基金，向富裕國家索取賠償，以用於從氣候災難中重建。

對此，凱瑞表示，美國不會支持設立損害賠償專款，認為應該使用現有的平台，「眾所皆知地，美國和許多他國不會建立…某種與賠償或責任相關的法律結構。這並沒有在進行。」他聲稱有信心找到能反映出如何共同因應氣候危機現實的財政安排。

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