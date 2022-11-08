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英美將達成重大天然氣協議　供給數十億立方公尺！緩解能源危機

▲▼英國新首相蘇納克（Rishi Sunak）提到能夠領導執政黨保守黨、回饋英國這個帶給他許多的國家，他感到既謙卑又榮幸。（圖／路透）

▲英國首相蘇納克預計在未來2周內，宣布與美國達成重大天然氣協議。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

聯合國氣候變化公約第27次締約方大會（COP27）6日在埃及登場，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）準備在大會後宣布，與美國達成一項重大天然氣協議，美方將向英國出售數十億立方公尺天然氣，以緩解能源危機。

英國《每日電訊報》報導，美英「能源安全伙伴關係」已進入最後階段，美方計畫來年向英國出售數十億立方公尺的天然氣。歐洲冬天仰賴大量天然氣作為暖氣供給能源，今年因俄烏戰爭爆發，西歐各國天然氣與石油價格連番飆漲。

英國在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，已與世界多國商討解決能源危機。《每日電訊報》訪問6名熟悉兩國能源協議的現任與前任英國政府官員，透露英國前首相特拉斯（Liz Truss）與美國總統拜登，已私下討論過協議細節。

唐寧街消息人士表示該項計畫原定在10月21日對外宣布，但特拉斯當時因經濟政策飽受壓力，被迫在前一天宣布辭職。蘇納克當選成為新首相後，英方官員繼續與華府協商，預計接下來1至2周內將正式對外宣布，但據了解日期尚未確定。

消息人士透露，英國方面希望美方能供給大約100億立方公尺天然氣。美國今年春天承諾將會提供全歐洲約150億立方公尺的天然氣，但確切的天然氣供給總量仍繼續討論中，詳細的特定數字也可能不會在正式宣布時公開。

英國面對國內民生所需與全球氣候變遷的兩難在此時展露無疑，英國在COP27上呼籲積極應對氣候變遷的同時，又歡迎更多化石燃料進口到英國，預期將會成為在野黨工黨的打擊焦點，但眼前確保能源供應攸關國家能源安全。

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