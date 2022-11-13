台南市勞資運動會盛大登場　勞工朋友活力四射熱情無法擋

▲台南市政府於新營體育場二二八紀念公園南側，盛大舉辦「台南市2022年度勞資體育競賽」，這次運動會多達76個單位、約3000多人次參與本次的比賽盛事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為鼓勵勞工朋友們可以樂在運動，重視自己的身心健康並帶動全民運動風氣，13日特別與全民趣味運動嘉年華會，於新營體育場二二八紀念公園南側草皮共同盛大舉辦「台南市2022年度勞資體育競賽」，這次運動會多達76個單位、約3000多人次參與本次的比賽盛事。

今年勞資體育競賽有7項趣味競賽：橫行霸道、飛鏢神射手、飛盤擲準、一分耕耘一分收穫、步步高升、求神問卦、姜太公釣魚，以及1項體能競賽：男子躲避球，選手們在比賽上場前都努力充分練習與準備，就盼今日有最佳的運動表現，能為隊伍爭取最亮眼的成績單!今日場上比賽情況相當激烈，場邊的加油聲也此起彼落，大家都為自己也為他人隊伍加油打氣，氣氛相當熱鬧。

除了具可看性的運動賽事，周邊還有義賣活動、免費按摩體驗及職安宣導、身心障礙者及失業者職訓成果展、農特產品展售、37區特色旗艦賞、表演活動等，十分熱鬧精采。

黃偉哲市長表示，此次運動會雖跟全國運動會不同，但主要是達成健身運動及交朋友的目的。市府團隊不但努力將台南打造成宜居城市，近年更是努力將台南打造成運動城市，勞工局為落實黃偉哲的施政目標，年年舉辦勞資體育競賽鼓勵工會及事業單位共襄盛舉，提升勞工朋友們工作與生活平衡的意識。另外感謝大台南總工會及台南市總工業會長期贊助運動員小吃園遊券，還有參與義賣的台南市總工會、大台南總工會、台南市產業總工會及台南市總工業會，以及長期支持勞資體育競賽義賣活動已邁入第18個年頭的金百利克拉克台灣分公司，愛心始終不落人後!讓我們的活動除了運動賽事比得精采，富有愛心公益的意義，也希望藉由這樣的義賣活動讓民眾感受到小小力量，也能夠實質地參與公益。

勞工局長王鑫基指出，為了推廣「全民重工安」，讓民眾有機會瞭解到職場安全的重要性，在周邊也辦理大型的職業安全宣導活動，搭設施工架讓親子共同體驗在施工架上行走，還有穿著背負式安全帶進行吊掛，小朋友第一次體驗都顯得相當緊張興奮，許多爸爸媽媽都帶著小朋友一起參加這次難忘的職安體驗，從中提升職場安全意識。

今天參賽的運動員們經過在運動場的激烈征戰，身體抱著疲累卻又亢奮地期待各項比賽結果，比賽結果公佈的同時，領獎代表站在頒獎台上開心地高舉著獎盃，隊伍興奮地歡呼聲讓選手比賽更有活力，有的隊伍保有運動家的精神開心地為得獎的隊伍鼓掌，參賽隊伍都在場上愉快地享受比賽的精采與得獎的這份殊榮!場上的氣氛可說是十分熱鬧！