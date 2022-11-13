柯文哲用影片回擊「台北停滯」批評　蔣萬安再酸：要正視問題

▲蔣萬安。（資料圖／記者崔至雲攝）

記者袁茵／台北報導

九合一大選進入倒數，國、民兩黨台北市長候選人皆猛攻，台北市長柯文哲讓台北市停滯，使柯文哲12日晚間發影片回擊，台北早就蛻變，「只是很多人不敢正視，也不願相信而已」。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安13日再批，台北市在過去幾年，相較於其他五都的進步腳步，市民都感受很深。

蔣萬安13日上午陪同市議員張斯綱赴士東市場掃街，會前接受媒體訪問。針對柯文哲反擊「台北停滯」說法，蔣萬安說，台北市在過去這幾年，相較於其他五都的進步腳步、國際其他城市進步步伐，其實市民都感受很深。

蔣萬安認為，想要參選台北市長的人應正視問題，不論是商圈沒落、人口嚴重流失、都更速度緩慢，「我想唯有正視問題、拿出解方，告訴市民要怎麼樣解決，才符合市民期待。」

柯文哲12日晚間於臉書張貼影片，提及「說台北停滯不變的人，請來看看這支影片吧！其實台北早就蛻變了，只是很多人不敢正視，也不願相信而已。」

柯文哲指出，再怎麼否定他，也請別否認台北市政府同仁8年來的努力，台北市擁有全台最多的社宅、現代化的市場、媲美花東的空氣品質、最友善的公園、最多的無障礙設施、綠美化工程，讓市民能安全行走的人行步道，指標建築北流、北藝，煥然一新的東西區門戶，「8年來，我們一步一腳印的實踐宜居城市的台北。」