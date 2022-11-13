　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「山貓」颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲氣象局觀測，山貓颱風今晨2時中心位置在台北東方4520公里海面上。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（13日）清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的16.7度。氣象局表示，下午起東北季風增強，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率增加，宜蘭晚間有局部大雨；另外，今年第24號颱風「山貓」（Yamaneko）生成，對台灣無影響。

氣象局說，今天上半天天氣仍與周六類似，各地大多陽光普照，僅迎風面的基隆北海岸及東半部有零星飄雨；北部及東半部白天高溫約28至29度，中南部約30至32度，各地早晚低溫為21至24度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局提醒，下午起東北季風逐漸增強，桃園以北、東半部、恆春半島及馬祖降雨機率增加，其中宜蘭晚間有局部大雨，基隆北海岸亦有局部較大雨勢發生的機率。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局預報，周一、周二東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，由於冷空氣不強，低溫降幅不多，主要是高溫方面會有較明顯下降；迎風面桃園以北及東半部降雨機率高，有局部短暫雨的天氣，基隆北海岸及東北部並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區維持多雲到晴。

氣象局指出，周三東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，但大台北及東半部仍有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部仍有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴；周四至周六各地大多為多雲到晴，僅大台北山區及東半部有零星短暫雨。

氣象局表示，山貓颱風周六晚間8時生成，今晨2時中心位置在台北東方4520公里海面上，預測未來朝北北西轉北北東移動，對台灣無影響。

▼山貓颱風對台灣無影響。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

►讓你一秒變女神！好萊塢燈泡美妝鏡特價999元

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
炸物店老闆愧疚道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話：快恢復營業
12縣市今晨濃霧！路上一排車輛快被「吞沒」　白茫茫景象曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搶修12天　國1汐止「南下出口」今晨6時通車

「山貓」颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

12縣市今晨濃霧！路上一排車輛快被「吞沒」　白茫茫景象曝

今晨規模4.1地震　最大震度2級

烏克蘭正妹吃爆夜市先吃醋：你跟別的烏克蘭女孩來過　我不要了

台中男同時間地點遭開「2張罰單」！PO文討拍卻遭轟爆：你的問題

台南寵物豬被「行刑式處決」笑著扛走！飼主悲痛報警卻氣炸

炸物店老闆愧疚道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話：快恢復營業

第24號颱風「山貓」生成！未來路徑曝光　下周2天雨最多

男童搭捷運遭酸「爸媽給你這種爛手機」！一句回應6.2萬人讚爆

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

羅志祥演唱會「跌倒趴地」全嚇傻　敬業爬起...忍腳痛繼續跳

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

7歲兒做作業崩潰爆哭2分鐘　媽心疼：不該給這麼多壓力

秀呼拉圈請小白鯨評分　牠看完整段秒無情游走

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

搶修12天　國1汐止「南下出口」今晨6時通車

「山貓」颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

12縣市今晨濃霧！路上一排車輛快被「吞沒」　白茫茫景象曝

今晨規模4.1地震　最大震度2級

烏克蘭正妹吃爆夜市先吃醋：你跟別的烏克蘭女孩來過　我不要了

台中男同時間地點遭開「2張罰單」！PO文討拍卻遭轟爆：你的問題

台南寵物豬被「行刑式處決」笑著扛走！飼主悲痛報警卻氣炸

炸物店老闆愧疚道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話：快恢復營業

第24號颱風「山貓」生成！未來路徑曝光　下周2天雨最多

男童搭捷運遭酸「爸媽給你這種爛手機」！一句回應6.2萬人讚爆

半導體業逆風持續　分析師曝：想進場可以觀察「庫存變化」

賈靜雯3招維持好狀態　給女孩建議：身心靈平衡就能帶來很多正能量

魔獸曝來台打球只有這點困難　蘇翊傑：畢竟是第一次來

搶修12天　國1汐止「南下出口」今晨6時通車

股價已低於淨值逾百元　運輸同業決定長期持有長榮股票等著配息

半導體持續庫存修正　晶圓代工三雄資本支出「下調皆逾一成」

民進黨首戰連江議員　劉浩晨要當「左右手」改變政治刻板印象

布林肯：烏克蘭將就對俄談判框架做出決定

妹子愛美「進廠維修」　出來下巴腫成火雲邪神

「山貓」颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

生活熱門新聞

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

和魔獸合照被酸爆　178公分辣妹高EQ反擊了

28名YouTuber「返鄉投票」影片下架

唐寶寶事件　炸物店老闆「還原經過」超愧疚

媽媽逼女兒面試台積電！科技業前輩打臉

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

「正妹女友口愛1年」卻怪怪的！他半夜見1幕心涼了

好天氣快沒了！周日晚間雨彈開轟「2地防大雨」　放晴時間出爐

今晨規模4.1地震　最大震度2級

第24號颱風山貓生成！未來路徑曝光

男童遭酸「用這種爛手機」！一句回應萬人讚爆

遠古按摩椅賣5000！他：建議送故宮

寵物豬被「行刑式處決」笑著扛走！

更多熱門

相關新聞

12縣市今晨濃霧！路上一排車輛快被「吞沒」

12縣市今晨濃霧！路上一排車輛快被「吞沒」

中央氣象局今天（13日）凌晨對12縣市發布「濃霧特報」。有臉書粉專就貼出深夜濃霧的照片，只見路上一片白茫茫，一排車輛看起來宛如快被「吞沒」。

今晨規模4.1地震　最大震度2級

今晨規模4.1地震　最大震度2級

第24號颱風山貓生成！未來路徑曝光

第24號颱風山貓生成！未來路徑曝光

好天氣快沒了！周日晚間雨彈開轟「2地防大雨」　放晴時間出爐

好天氣快沒了！周日晚間雨彈開轟「2地防大雨」　放晴時間出爐

周日下午變天！雨彈炸2地4天　北台灣高溫驟降10度

周日下午變天！雨彈炸2地4天　北台灣高溫驟降10度

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局颱風

讀者迴響

熱門新聞

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

房間看到「磁磚、圓形鐵片」不要租！

小S一個人「哭到崩潰」：無法面對這角色

快訊／羅志祥才登台秒出意外！　無預警「跌倒趴地」全場嚇傻

和魔獸合照被酸爆　178公分辣妹高EQ反擊了

美尻妹戴「男友骨灰肛塞」：他最愛的地方

28名YouTuber「返鄉投票」影片下架

唐寶寶事件　炸物店老闆「還原經過」超愧疚

恭喜！小薰穩交「已經殺豬了！」

女神級老師演講忘關麥！幸福嬌喘學生聽傻

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

他不菸不酒卻肝功能異常　竟是天天喝1「健康」飲料害的

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

更多

最夯影音

更多
催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係
大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面