「山貓」颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

▲氣象局觀測，山貓颱風今晨2時中心位置在台北東方4520公里海面上。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（13日）清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的16.7度。氣象局表示，下午起東北季風增強，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率增加，宜蘭晚間有局部大雨；另外，今年第24號颱風「山貓」（Yamaneko）生成，對台灣無影響。

氣象局說，今天上半天天氣仍與周六類似，各地大多陽光普照，僅迎風面的基隆北海岸及東半部有零星飄雨；北部及東半部白天高溫約28至29度，中南部約30至32度，各地早晚低溫為21至24度。

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氣象局提醒，下午起東北季風逐漸增強，桃園以北、東半部、恆春半島及馬祖降雨機率增加，其中宜蘭晚間有局部大雨，基隆北海岸亦有局部較大雨勢發生的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周一、周二東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，由於冷空氣不強，低溫降幅不多，主要是高溫方面會有較明顯下降；迎風面桃園以北及東半部降雨機率高，有局部短暫雨的天氣，基隆北海岸及東北部並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區維持多雲到晴。

氣象局指出，周三東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，但大台北及東半部仍有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部仍有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴；周四至周六各地大多為多雲到晴，僅大台北山區及東半部有零星短暫雨。

氣象局表示，山貓颱風周六晚間8時生成，今晨2時中心位置在台北東方4520公里海面上，預測未來朝北北西轉北北東移動，對台灣無影響。

▼山貓颱風對台灣無影響。（圖／氣象局）

