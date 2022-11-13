快訊／國家警報響！09：47規模5.3地震　最大震度4級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
國家警報響！根據中央氣象局的地震報告，今天9時47分發生芮氏規模5.3的有感地震，震央位於台東縣近海，地震深度10公里，台東縣最大震度4級。
氣象局第一時間也對台東縣、屏東縣發布災防告警訊息，「09:47左右台東地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難趴下、掩護、穩住。」
【 第166號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年11月13日09時47分45秒
震央位置：北緯22.44° 東經121°
震源深度：10公里
芮氏規模：5.3
相對位置：臺東縣政府南南西方 38.7 公里 (位於臺東縣近海)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：大武、達仁
3級：太麻里、臺東市
2級：卑南、鹿野、綠島、池上
1級：東河、海端、成功、蘭嶼
● 屏東縣地區最大震度2級
2級：獅子、新埤、瑪家、滿州、三地門、恆春、屏東市、南灣、九如、鵝鑾鼻
1級：春日、墾丁、小琉球
● 高雄市地區最大震度2級
2級：旗山
1級：六龜、高雄市、甲仙、桃源、楠梓
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：民雄
1級：大埔、番路、阿里山、義竹、太保市
● 南投縣地區最大震度2級
2級：日月潭
1級：玉山、信義鄉、名間
● 花蓮縣地區最大震度1級
1級：富里、玉里
● 臺南市地區最大震度1級
1級：東山、楠西、善化、七股、佳里、新化、臺南市、永康
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、水林、古坑、斗六市、土庫、四湖、麥寮
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：員林
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梧棲
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