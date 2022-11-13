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第24號颱風「山貓」生成！未來路徑曝光　下周2天雨最多

▲▼天氣 梅雨鋒面 下雨 撐傘 街頭行人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲下周一開始，桃園以北及東半部地區將轉為有雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

熱帶性低氣壓TD29在12日晚間8點增強為輕度颱風「山貓」（Yamaneko），編號為24號。中央氣象局表示，山貓颱風目前以每小時7公里速度向北北西移動，對台灣無影響。

氣象局指出，山貓颱風12日20時的中心位置在北緯 21.2 度，東經 165.6 度，以每小時7公里速度，向北北西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 80 公里。

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▲第24號颱風「山貓」生成。（圖／氣象局）

▲第24號颱風「山貓」生成。（圖／氣象局，下同）

氣象局預估，山貓颱風因距離台灣很遠，對台灣沒有影響。另外，13日上半天天氣仍與12日類似，各地大多陽光普照，僅迎風面的基隆北海岸及東半部有零星飄雨，13日起東北季風逐漸增強，桃園以北、東半部地區、恆春半島及馬祖降雨機率增加，其中宜蘭地區晚間有局部大雨，基隆北海岸亦有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，北部及東半部白天高溫約28至29度，中南部地區約30至32度，局部近山區平地或河谷甚至還會再高一些，體感溫暖微熱，各地早晚低溫為21至24度，西半部日夜溫差較大，須留意溫度變化，適時增減衣物。

▲第24號颱風「山貓」生成。（圖／氣象局）

氣象局提醒，下周一、下周二（14日、15日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，由於冷空氣不強，低溫降幅不多，主要是高溫方面會有較明顯的下降；迎風面桃園以北及東半部地區降雨機率高，有局部短暫雨的天氣，基隆北海岸及東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區維持多雲到晴。

到了下周三（16日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；但大台北及東半部地區仍有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區仍局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴；下周四至下周六（17日至19日）各地大多為多雲到晴，僅大台北山區及東半部地區有零星短暫雨。

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