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好天氣快沒了！周日晚間雨彈開轟「2地防大雨」　放晴時間出爐

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘,天氣配圖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲回暖好天氣持續到周日上半天，下午後溫度將轉涼。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

下波東北季風報到，明天(11/13)下午起變天，溫度明顯轉涼，晚間桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率增，類似天氣持續至下周二，其中基隆北海岸、宜蘭有較大雨勢；下周三東北季風減弱，氣溫回升，下周四到下周六放晴、天氣更好，各地都有看到陽光機會。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，明天周日(11/13)上半天天氣與今天類似，晴到多雲，不過下半天開始東北季風增強，中午過後轉涼速度明顯，晚上桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率增加，其中基隆北海岸、宜蘭有較大雨勢，中南部等其他地方不受影響，類似天氣將持續到下周二(11/15)，下周一、二北台灣低溫下探20度左右，高溫也將下滑至24度。

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曾昭誠指出，下周三(11/16)東北季風減弱，氣溫將回升，降雨範圍縮小，不過大台北、東半部、恆春半島還會有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭雨勢較大；下周四到下周六(11/17~11/19)天氣會更好，各地多雲到晴，大台北山區、東半部等迎風面雖有零星降雨，但仍有看到陽光機會，北台灣高溫將回升到27度，中南部若雲量少且天氣更晴朗，也有34度高溫機會。

▲▼未來溫度和降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來溫度和降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來溫度和降雨趨勢。（圖／氣象局）

此外，天氣風險公司也分析指出，明日周日天氣開始有變化，下半天起迎風面的北部、東北部、東部地區雲量逐漸增，傍晚至夜間降雨機率提高，包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮一帶將轉為有陣雨或短暫陣雨的天氣，其中在宜蘭到花蓮北部一帶甚至會有局部較大雨勢發生的可能性，天氣的轉變情況較明顯，其他地方則不太受到影響。

天氣風險公司提醒，下周一到周二(11/14~11/15)東北季風較強，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東等地持續有短暫陣雨機會，局部區域因為地形的影響，可能出現較大雨勢，桃園以南的西半部地區天氣仍較穩定，維持多雲到晴。

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