共艦逼近嗆「24浬線不存在」　海軍驅離回擊：絕不退讓

▲海軍馬公艦驅離廈門艦，圖為與馬公艦同型的姊妹艦基隆艦。（圖／資料照）

記者張靖榕／綜合報導

台海局勢在今年8月美國眾議院佩洛西訪台後緊張加劇，中國藉機從海空越線對台進一步施壓。根據中國推特用戶日前公布一對雙方海軍對話，廈門艦對我軍馬公艦表示，「你所謂的24浬線不存在，請注意你的用語」，消息曝光後海軍司令部發出聲明，對共艦侵擾「絕不退讓」。

一名支持中國武統台灣的推特用戶11日上傳一段33秒影片，當中我國海軍馬公艦呼叫中共廈門艦，「你即將進入24海浬警戒區，請你適時調整航向，以為航線安全」，廈門艦回嗆，「你所謂的24海浬線不存在，請注意你的用語。我艦在此正常航行，請與我保持3海浬以上安全距離。」

馬公艦回覆，「本艦目前航線230，請貴艦適時調整航向」，廈門艦回「收到」。

該推特用戶用詞囂張，指「台海中線已經沒有了，每天軍機進出一天沒斷，變成傳統訓練空域了。現在台灣24海里警戒線也沒有了。我共日拱一卒步步緊逼的釣魚島戰術，再次發揮作用了。」

對此，海軍司令部發布新聞稿，指出當日監控共艦航向航速，預判已接近我鄰接區，因此立即依規定驅離，「絕不退讓」。內文進一步表示，自8月中共聯合軍事行動後，共軍仍在台海周遭實施戰備警巡，增加我軍艦艇戰備壓力，但我軍全體官兵克盡職責，「有能力、有決心捍衛海疆安全，籲請國人放心。」