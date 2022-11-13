瘋電影／正發生　婚前性行為該死墮胎有罪要坐牢的年代

文／賴賴

瘋言瘋語：

榮獲威尼斯影展的金獅獎，電影評價相當高，在這個年代是無法體會沒有避孕教育，女孩懷孕就背負壞女孩臭名，家族蒙羞，墮胎甚至有罪的年代，電影細膩而真摯，1999年出生的漂亮女主，演技精湛，相當有前途。

全世界的女人都有著一定程度，因為子宮而承擔比男人更多的壓力，生孩子照顧養育的責任，直到現在亞洲社會仍是如此，有了孩子母親理所當然的以孩子為重，為了拿掉小孩，女主奮不顧身像是用命要換取自身的自由，血淋淋的過程相當驚悚，整體感是流暢好看，且饒富深意。



片 名：正發生

英文片名：Happening

類 型：劇情

上映日期：2022-09-30

片 長：01時39分

導 演： 奧黛麗迪萬(Audrey Diwan)

演 員： 安娜瑪麗亞沃特魯梅(Anamaria Vartolomei) 、 盧安娜巴拉米(Luàna Bajrami) 、 桑德琳波奈兒(Sandrine Bonnaire) 、 安娜莫拉莉(Anna Mouglalis) 、 皮歐馬麥(Pio Marmai)

官方連結：https://www.facebook.com/hoorayfilmstw

國 家：法國

語 言：法語

發行公司：好威映象



劇情大綱

60年代的法國，法律嚴令禁止女性墮胎。一名就讀文學系、天資聰穎的單身女大學生安，發現自己意外懷孕，隨著隱瞞的孕期逐漸推進，而面臨中斷學業的危機。不甘受困歧異的框架，更不願就此葬送未來的夢想，這個難以言說的秘密，即便受守舊醫生百般阻撓、人們異樣眼光看待，甚至可能遭逢牢獄之災，她仍決定鋌而走險，就算痛苦絕望、撕裂創傷，也要不惜一切代價尋求解脫。

《正發生》榮獲第78屆威尼斯影展最高榮譽金獅獎，改編自法國文壇重量級作家安妮艾諾的半自傳小說《記憶無非徹底看透的一切》，由法國才女導演奧黛麗迪萬執導，是部極度寫實而充滿爭議的話題之作。全片透過貼近而細膩的視角切入，彷彿與主角共感沈浸偌大的身心折磨，緊繃的情緒讓人幾乎喘不過氣。就在事過境遷半世紀後，直到今日一切似乎仍正在發生。

▲就算是最親近的閨蜜，也不法分享懷孕的秘密。

▲醫師無法給予墮胎的協助。

▲年輕的賀爾蒙，都在冒險。

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