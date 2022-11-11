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瘋電影／流浪之月　隱疾大哥只能與被性侵孤兒小妹取暖

文／賴賴

▲▼流浪之月。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這個世界心理不正常的佔大多數，看完這部電影就是凸顯這個世界氛圍，人人都有病，卻看不清楚自己的狀態，而理直氣壯自以為是的以正義之名討伐異己，電影非常有深度，屬於病態文學系，是一部相當難以駕馭的心理操作，導演非常厲害，在最後的大轉折，震出新高度，所以一切都合理了，見不得光卻又百口莫辯的委屈，只有自己吞，很厲害的人設搭配。

真實情境並非是擄童，但以社會角度來殘忍批判就認為這個女孩八成是斯德哥爾摩症候群，成年的男孩與未成年少女的畸戀，其實這個小女孩從小就被親戚性侵，但無父無母無依無靠的孩子，只能隱忍，這整部電影的調性都偏向文學操作，所以事故的社會現實，讓相愛卻又不能坦然面對的這段愛情，添上了淒美的色彩，整體感是好看的，相當文青的文藝作品。


片　　名：流浪之月
英文片名：Wandering
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2022-10-28
片　　長：02時30分
導　　演： 李相日(Lee Sang-il)
演　　員： 廣瀨鈴(Suzu Hirose) 、 松坂桃李(Tori Matsuzaka) 、 橫濱流星(Ryusei Yokohama) 、 多部未華子(Mikako Tabe) 、 趣里(Mizutani Shuri) 、 三浦貴大(Miura Takahiro)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

某天傍晚，在下著雨的公園內，19歲的大學生．佐伯文（松坂桃李 飾）替渾身溼透的10歲少女．家內更紗撐傘，被伯母收養的更紗不想回家，而被文帶了回家。更紗在文的住處度過了兩個月後，文因誘拐更紗的罪名遭到逮捕。人生中從此背負著「被害女童」與「加害者」烙印的更紗與文，在事發15年後再次相遇……。

▲▼流浪之月。（圖／yahoo）

▲大哥哥卻擁有小弟弟的終身陰影，無法向外人訴說，孤兒小女孩被親戚性侵也投訴無門。

▲▼流浪之月。（圖／yahoo）

▲女友無法理解自己這麼正，為何男友就是不碰自己。

▲▼流浪之月。（圖／yahoo）

▲暴力傾向的變態男友，看準長大的小女孩無依無靠好欺負。

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