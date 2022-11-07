瘋電影／機密同盟2　北韓玄彬又來南韓出公差

文／賴賴

瘋言瘋語：

期待許久的第二集，可以感覺到礙於疫情嚴峻時的拍攝，許多室內對話的部分，和過長文戲都增長了許多，場景較少，增加了兩男一女的愛情醋勁設計，不錯看。

動作爆破的各種設計仍然誠意滿滿的安排，玄彬婚後的作品特別惹人關注，特別喜歡的還是姐夫和小姨子的對戲，趣味十足，將南北韓合作的設計，再創新高度。

南韓民間頻頻釋出善意，金正恩卻天天射飛彈，玄彬也搞不定這北韓老大，加上梨泰院悲劇到現在不見處理，是不是如之前電影演的，南韓有事北韓就射飛彈，一則幫忙轉移注意力，二則使證券跌停的經濟操縱，讓眾人拋售可以低價買進，這些都是電影教的事情。

整體感有玄彬就是好看。



片 名：機密同盟2

英文片名：Confidential Assignment 2

類 型：動作、犯罪、喜劇

上映日期：2022-09-08

片 長：02時09分

導 演： 李晳勳

演 員： 玄彬(Hyun Bin) 、 柳海真(YOO Hae-jin) 、 林潤娥(Yoon-ah) 、 丹尼爾海尼 、 陳善奎（陳善圭）(Jin Seon-kyu) 、 張英南

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

為了追捕藏匿在南韓的國際犯罪組織，北韓刑警任鐵零（玄彬 飾）投入新的共同搜查任務。而南韓刑警姜鎮泰（柳海真 飾）則在搜查中因發生失誤而被調至網路搜查隊，為了回到廣域搜查隊，鎮泰自願擔任鐵零的夥伴。再次遇見鐵零的敏英（林允兒 飾）又重燃對他的愛意。

然而，鐵零與鎮泰對彼此心存懷疑，但仍展開十分像樣的搜查行動。就在他們終於找到犯罪組織首腦張明俊（陳善圭 飾）的藏身之處時，來自美國的FBI探員傑克（丹尼爾．海尼）突然出現在他們面前……！依舊令人辛酸的南韓刑警；一樣傑出的北韓刑警；來自FBI的美國刑警，因各自的目的而團結一心的他們，將展開刺激的共同搜查行動！

▲允兒這次除了展現原來花癡的功力，也新增的競爭者。

▲允兒介入辦案協助調查，相當搶戲。

▲終究還是南北韓的合作，美國佬只能一旁觀望。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI