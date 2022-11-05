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瘋電影／幸福入場券　尋他千百度那人卻在燈火闌珊處

文／賴賴

▲▼幸福入場券。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

好萊塢早就該有這樣的電影出來，在後疫情時代，經濟膨脹環境壓榨，工作壓力爆大的情況下，人人都需要紓壓，這樣的電影正是最適合的時間點出現，感覺是一部巴里島的宣傳片，所有的愛情在那裏都可以成真，似乎海神會為每對情侶挑選最合適的伴侶，電影流暢好看，俊男美女就算老了還是好有味道。

神仙眷侶在面臨柴米油鹽醬醋茶時，失去愛情的平衡，留下生活的壓力，每段感情都得經歷這種當幻想熄滅留下只剩下孤寂的時刻，如何繼續用大智慧經營，這真的是學校沒有教過的事情，電影給了一個漂亮的結論，不論任何不愉快的經歷，孩子都是上天賜給人間最美好的禮物。而這對怨偶卻也在最後，發現『眾里尋他千百度。驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。』

片　　名：幸福入場券 眾里尋他千百度。驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。
英文片名：Ticket to Paradise
類　　型：愛情、喜劇
上映日期：2022-10-07
片　　長：01時44分
導　　演： 歐帕克(Ol Parker)
演　　員： 茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts) 、 喬治克隆尼(George Clooney) 、 凱特琳黛佛(Kaitlyn Dever) 、 盧卡斯巴禾(Lucas Bravo)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球


劇情大綱

奧斯卡金像獎得主喬治克隆尼及茱莉亞羅勃茲在大銀幕上再度合體，飾演一對早已離婚的夫妻被迫攜手合作，試圖阻止他們被愛沖昏了頭的女兒犯下他們曾經犯過的錯誤。Working Title、Smokehouse Pictures暨Red Om Films出品，《幸福入場券》是一部關於第二次機會帶來的甜美驚喜的愛情喜劇片。

《幸福入場券》一片的導演是歐帕克（《媽媽咪呀！回來了》、《金盞花大酒店》系列電影編劇），他的共同編劇是丹尼爾皮斯基。製片包括Working Title的提姆畢文（《最黑暗的時刻》、《丹麥女孩》）與艾瑞克費納（《愛的萬物論》、《悲慘世界》）；莎拉哈維（《金盞花大酒店》、《殺手沒有假期》共同製片）；黛博拉鮑德史東（《棕櫚灘》、《致命救援》）；Smokehouse Pictures的喬治克隆尼與奧斯卡金像獎得主葛蘭海斯洛夫（《亞果出任務》、《永夜漂流》）；以及Red Om Films的茱莉亞羅勃茲、麗莎羅勃茲吉蘭及瑪莉莎耶爾斯吉爾（影集《歸途》共同執行製片）。

《幸福入場券》全片都在澳洲昆士蘭實景拍攝，並且獲得澳洲聯邦政府與昆士蘭電影公司吸引製片策略的製作補助。

▲▼幸福入場券。（圖／yahoo）

▲媽媽的法國男友年輕帥氣卻很笨。

▲▼幸福入場券。（圖／yahoo）

▲老死不相往來的爸媽，終究為了女兒再重新聚首一次。

▲▼幸福入場券。（圖／yahoo）

▲剛考上律師執照的女兒，竟然就在峇里島上成婚了。

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