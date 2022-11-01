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送給自己一份禮物／從追經中，找回拈花的微笑

文／賴芃縈

▲▼送給自己一份禮物。（圖／記者賴賴攝）

『多少年了？多少個這樣的夜晚？已算計不清。一個人孤零零地坐在急診室候診區的冰冷塑膠座椅上，拿起電話，逐一通知著家人，然後用壓抑著的情緒，安撫著大家，說完「有事再告訴大家」後，輕輕掛上電話，無力地抬起頭，望向希望。』
--- 節錄自《成佛有你》金獎作品：從長夜中睜開雙眼。作者：曹文坪。(以下簡稱曹師兄)


曹師兄來自一個典型的芋頭番薯之家，父親家鄉在山西省，在那個烽火連天的時代，曹父只是出個門，就被當年國民軍隊抓去當軍人，甚至沒有機會與親人告別，小小年紀尚未識字就被迫離鄉背井，四處征戰，走入茫然未知生死的未來。

過去心不可得：壞苦自無始以來

他對父親的記憶，是那種無法言喻的深沉傷痛。父親就像是個活菩薩，由於沒有良好的背景條件，只能日以繼夜拼命工作來維持一家生計，直到所有子女都長大成人，而曹父也退休後，曹師兄慶幸有機會陪同父親返鄉探親。

老家在山西一處窮鄉僻壤的小村落，四周有一望無際的大草原，而遠在視線盡頭有飄渺靄靄的大山。探親祭祖當日，曹父走在家中殘留的兄弟背後，曹師兄沉默緊隨在後，直至不遠一棵峭然獨立的大樹，順著親人手指方向，父親跪了下來，他也跟著跪了下去。那是爺爺奶奶埋葬處，沒有墓碑，依舊是時代的無奈。記憶中不曾落淚的父親，此刻也難掩傷痛，而他第一次感受到血濃於水的親情，心中升起如割身肉的悲痛。看不見的，以及逝去的，都是人生不得不面對的大苦。

曹母則是另一種時代傷痛，出身宜蘭農家，外公為了傳宗接代接連生了十二個女兒，直到第十三個才終於喜獲麟兒，但這麼多的小孩哪是一戶貧窮農戶所能承擔，於是外公在不得已的情況下，將其中幾個女兒分別送戶與好友收養，而曹母便是其中之一。

現在心不可得：行苦與苦苦的茫茫然

曹父的突然離世，令他措手不及，並深陷傷痛之中。由於當時不懂任何身後事相關的習俗，僅在懵懂中祈願父親一路好走無罣礙，沒來由地從youtube中找來「阿彌陀經」，日夜播放給父親〝聽〞，希望父親就此被佛菩薩接引，回到他應該去的極樂世界。只不過逝者日已遠，而留下來的人，卻遲遲難以走出傷痛，直到，遇見佛法的智慧。

曹師兄從英美文學研究所畢業後，一路順遂，更在奢侈品界擔任營運主管數十幾年，經手百萬元名錶，及千萬珠寶業務數不勝數，更與所謂金字塔頂端的上流人士為伍，整日追求物質享受，以購物滿足空虛。儘管如此，卻沒為他帶來真實的快樂。在他父親過世後，他必須擔負起搬回家中照顧獨居母親一責，積年累月，這幾乎讓他罹患憂鬱症。

雖然他的經濟條件優渥，但長照一職，遠遠不是花錢就可以解決，平日有請人照顧母親，但母親的身體日漸衰退，非但身體老化，更多心靈上的問題，導致好幾年間頻繁進出醫院，而那個最辛苦且貼身的照顧者，卻往往是最被長者抱怨的對象，擔任著負面情緒的受氣包，一而再地，增加內心無形的巨大壓力。

佛法將他從憂鬱流沙中拉出來

「因為無法扭轉自己的現況，只好假想出另一種生活，重新活過一次。」節錄《孤寂的名字》
曹師兄起初透過文字尋找生命的出路，因此寫下《孤寂的名字》一書，字裡行間透露出自己面臨生活困境與生死對談。但是，心中的壓力依舊，生命未見出口。

因緣俱足的機緣，曹師兄的姐姐介紹他去參加一場企業主管成長營，也因此認識福智團體，並開啟他進入佛法廣博的世界。回憶起這一年，他說這一年是他追經的日子。他幾乎是天天到圖書館去讀經，他最先恭讀的是《妙法蓮華經》，由於太過喜愛這部經典，不僅為經中的每一品撰寫大綱、彙整註解，甚至還寫心得散文，將這部佛經當作論文在學習。

此後，他依序恭讀多部佛法經典，諸如《六祖壇經》、《維摩詰所說經》、《大佛頂首楞嚴經》、《大方廣佛華嚴經》、《四十二章經》、《金剛經》、《阿彌陀經》、《地藏王菩薩本願經》、《藥師經》、《金光明經》等等，也將學佛心得撰寫成一本名為《頂樓天台的六堂人生早課》的小說。他說，那一年他追經追得很幸福，也奠定了他學佛的決心，更希望有朝一日可以進入到與佛經為伍的工作當中。

未來心不可得：照見五蘊皆空

由於學佛之後，致使他的價值觀全然改變，也毅然決然地把年薪百萬的工作辭去，開始進入教團服務。此後輾轉來到靈鷲山，接觸到「四期教育」課程，他喜歡「阿含期」的學習，有種扎穩基本功的滿足，也歡喜巧遇這個推廣「阿含期」的徵文活動。

為支持「成佛有你」徵文比賽，他更是反覆聆聽課程內容。對於這種與時俱進的線上課程，不但打破時空限制，讓人可以隨時登入雲端學習，正適合他的學習狀況！他非常肯定這個為了佛法初學者而安排的入門課程，在與曹師兄的閒談間也得到他許多學習過程中的專業建議。目前他也在上進階班「無我之道」的課程，他表示，這些內容設計得非常詳細，讓人容易理解。

從佛法中學習跳脫思維迷宮開展智慧人生

回想起過去那段追經的日子，大多都是大綱式地了解經文內涵，如今有機會學習「無我之道」的課程後，似乎讓過去模糊的理路更加清晰，不但能結構性地了解佛法教理，在一邊學習過程中，大腦仿佛自動開啟整理，將前後學習串連貫通在一起。

究竟學習佛法後有何改變？曹師兄露出一抹微笑，謙虛地說，學習是一輩子的事，目前僅是入門，可能連邊角都尚未碰觸到。不過，自己還是感受到佛法的智慧與殊勝功德，至少扭轉了過往鬱鬱寡歡的心情，也調整了曾經易怒的習氣，現在面對很多事情都可以坦然處之，更用不同的態度面對自己身處的長照問題。曹師兄分享一則好消息，近幾年，年屆九十歲的曹媽媽，每天早上起床做早課，念經，念佛號，長達一個多小時。雖然他不清楚究竟是誰影響了誰，但是，有佛入心，就是讓人寬心許多。

時間很快飛逝，與曹師兄的閒聊意猶未盡。咖啡廳內兩旁人聲絡繹不絕於耳，我們兩人也在笑聲中，偶泛幾滴淚光，然後逐漸散成眼中的一道彩虹。

曹文坪得獎作品可至下方欣賞：https://www.ettoday.net/news/20220518/2253812.htm

第二屆「四期教育成佛有你」徵文比賽消息，請密切注意慧命成長學院臉書：https://www.facebook.com/HMCZXY

▲▼送給自己一份禮物。（圖／記者賴賴攝）

▲特別為了支持「四期教育成佛有你」徵文活動參加比賽，榮獲金獎。

▲▼送給自己一份禮物。（圖／記者賴賴攝）

▲第二屆「四期教育成佛有你」徵文活動，即將到來。

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