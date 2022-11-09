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以法相會　2023靈鷲山啟動四期教育阿含期完整線上課程

文／賴芃縈編輯整理

▲▼ 靈鷲山啟動四期教育。（圖／記者賴賴攝）

四期教育是靈鷲山成佛藍圖，是開山住持心道法師以畢生實修體證，是生生世世的成佛之道。教育院7月6日開課的「全球線上課程」，11月30日是結業式，課程影片已經分小節上架，期間錯過課程的學員可以透過自學，在小小視頻裡，隨時觀看學習超越生死的智慧。2023年將推出4門課程，從初階到高階完整的阿含期線上課程，12月1日開放報名，邀請大家空中相見以法結緣，分享學習初心與法喜。

四期教育是學佛的導航系統

四期教育是心道法師見證佛陀修行的生命歷程，結合佛陀三藏十二部法教，開展出「阿含」期、「般若」期、「法華」期與「華嚴」期的次第性課程，這個就是成佛的流程，也就是學佛的導航系統，讓我們不會繞圈圈找不到成佛的路。心道法師說：「四期教育就是成佛的道路。」佛法不是想法而是做法，靈鷲山四期教育是每個人學佛的流程，從生活中實踐四聖諦、八正道，然後一步一步找到生命的方向，照著流程走，可以很紮實的學佛，到達一種圓滿的境界，而不浪費時間。

2021年，疫情與天災人禍襲捲全球，人人陷入恐慌與不安，四期教育正式啟動全球的「阿含期初階：初轉之法」線上課程，打開空中的雲端成佛教室，全球學員可以超越時間與空間的距離，在線上觀看靈鷲山法師的法音宣流，學習成佛的生命智慧。遠在美國的學員梁祖芳分享當時的心情，她說，遠在太平洋另一端，充滿茫然恐懼無助，握住了火把般的四期教育，讓我們在黑暗中學習佛法的智慧，並且慢慢地隨著法教，向著光明的出口前進能夠透過線上自學獲得善知識。

成佛有你徵文活動學員以佛法智慧改造生命故事參賽

歷經2年，四期教育開展3門線上全球同步學習的課程，從基礎《皈依三寶》、阿含期初階《初轉之法》及阿含期進階《無我之道》等，已逾上萬人次學習四期教育課程。這個世間最好的禮物也改變了很多學員的生命，人人都能成佛，人人都是「鑄字菩薩」！

今年第1屆四期教育「成佛有你」全球徵文，看見了許多學員的分享學習四期教育的生命故事，也見證了四期教育是生命中最好的禮物。許多上課的學員透過供養佛法的良善正向能量，分享改變生命的見證，從不同背景的生命歷練，遇見佛法開展出不同的生命智慧花朵，更是送給自己最好的禮物。

「送給自己最好的禮物」分享從無到有的學佛歷程

四期教育是心道法師送給世間最棒的禮物，3位學員以「最好的禮物」分享精彩故事。第1篇：從追經中找回拈花微笑，作家曹文坪分享學佛心路歷程與照顧家人的動人故事；第2篇：我遇見「無我」而無所畏懼，活動公司老闆的賴詳皓，百忙當中學習四期課程，也發現生命的新力量；第3篇：八正道讓我看見迷茫人生的曙光，從事電視傳媒工作者賴芃縈，在學習四期教育後的生命大轉變，真實見證生活。

三篇文章及梁祖芳徵文得獎作品連結如下：

送給自己一份禮物／從追經中，找回拈花的微笑

送給自己一份禮物／感謝四期教育　讓我與「無我」相遇

送給自己一份禮物／迷茫人生的一片曙光　四期教育

梁祖芳成佛有你徵文得獎作品：從每日的生活中出離輪迴之苦

 

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

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