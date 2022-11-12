北市5選區／吳怡萱嘆「中世代痛苦指數80分」、徐立信找他「狂切8嗓音」催票

▲第5選區候選人狂拜票。（圖／翻攝吳怡萱、徐立信粉專）



記者劉維榛／綜合報導

北市5選區候選人把握倒數2周催票，無黨籍市議員徐立信上屆選戰以2萬4287票奪下最高票當選，此次他採用「電子宣傳車」方式，找來知名配音員曹冀魯一次切換8種聲嗓拉票，非常有趣；同樣是現任市議員的劉耀仁也勤跑選區，光是一天就走了2萬8000多步，他溫情喊話「我只要多累一點，就能幫到這麼多人！」

徐立信這屆將再拚連任，他在粉專PO出一段有趣影片拜票，「為了避免吵到大家，這次選舉採用電子宣傳車」，還找來資深配音員曹冀魯切換8種嗓音催票，強調徐立信「都在小市民打包不平」、「總是親自接待，為民服務」。

事實上，回顧2018年選戰，當時還是無黨籍的台北市長柯文哲替不少第三勢力站台，徐立信就是其中之一，當年他也打破藍綠平衡，以最高票2萬4287票、13.56%的支持率當選，這次是否能高票連任，備受關注。

同樣是現任市議員的民進黨劉耀仁，他自2002年當選，這屆是否能6連霸也頗受期待，他每天更新粉專表示，這段時間上緊發條，從清晨走到深夜，回家一看才發現原來每天都走了數萬步。

掃街拜票之餘，劉耀仁也感動表示，最開心的事情也是走訪各地時，能聽見大家的真實心聲，「謝謝議員上次幫我們解決路面不平」、「幸好有你爭取加裝路燈，回家的路途更安全了！」

對此，劉耀仁信心喊話，「上萬步伐帶來身體的勞累，這些話語卻讓我忘記疲倦，因為我知道我只要多累一點，就能幫到這麼多人，再累也要打起精神繼續跑跑跑。」

另外，看到的是民眾黨候選人吳怡萱，她在粉專驚呼，上有老、下有小的中間世代，到底痛苦指數是多少？身為要參選民意代表的她，實際到街上蒐集民意，結果發現這痛苦指數高達「80分」！

吳怡萱也感嘆，「萬物皆漲、薪水不漲」名列痛苦第一名；「小孩教育費、生活費樣樣都要錢」位居第二名；第三名則是「高房價買不起房」，其中也有20幾歲的年輕人，擔心父母老人沒人照顧，青壯世代扶養比逐年上升，肩膀越來越沉重。

最後，吳怡萱極力自薦，「中間世代好，小的、老的才會好，我也提出相對應的政見，希望當中間世代的靠山！」