才剛切割！「賣假藥黨」要開記者會挺張善政　楊志良也出席聲援

▲桃園市長候選人張善政。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

經濟黨負責人周琮堂因進口並販售具療效保健品遭檢舉違反《藥事法》，而國民黨桃園市長參選人張善政為該黨榮譽總顧問，引發爭議，張善政回應僅是「秀才人情紙一張」、「不要再問此題」、迅速撇清，而經濟黨14日將召開「經濟黨回應外界對本黨暨榮譽總顧問張善政不實詆毀的記者會」，要力挺張善政、澄清相關事宜，前衛生署長楊志良也將出席。

對於經濟黨相關爭議，桃園市議員候選人魏筠表示，詐騙集團「經濟黨」大力護航榮譽總顧問，11月14日還為了張善政開記者會，張善政被揭發擔任涉違法販賣假藥的「經濟黨」榮譽總顧問，但張善政不說明，急於撇清關係，一直用「純粹出於禮貌」、「不要再問這個問題」的態度來切割。

魏筠指出，但經濟黨14日卻要幫張善政開記者會澄清，內容寫得很清楚「維護榮譽總顧問張善政參選桃園市市長及黨主席张采明參選信義區安康里里長的公平性，特召開本記者會澄清相關事宜，以正視聽，以維權益。」魏表示，經濟黨真的很支持張善政的耶！來要開記者會幫張善政「捍衛名譽」。

魏筠質疑，對照張善政在致詞「很認同」經濟黨的理念，然後現在爆出爭議張善政不斷切割之際，經濟黨不畏天下之大不諱，勇敢站出來力挺張善政的聲譽，這樣忠心耿耿的組織，張善政還要繼續切割下去嗎？張善政還是快點跟市民朋友交代清楚，到底跟這些犯罪的小黨是什麼關係？